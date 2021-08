한명숙, 추징금 7억1000여만원 미납…文정부 들어 2차례 납부 독촉

[아시아경제 김형민 기자] 정치자금법 위반 혐의로 유죄판결이 확정된 한명숙 전 국무총리가 문재인 정부 들어 2차례 추징금 납부를 독촉받은 것으로 파악됐다.

전주혜 국민의힘 의원실이 법무부에서 제출받아 17일 공개한 '한 전 총리 추징금 집행 내역'에 따르면 검찰은 현재까지 전체 추징금 8억8300여만원 중 1억7200여만원을 추징했다.

한 전 총리는 2007년 3∼8월 한만호 전 한신건영 대표에게서 불법 정치자금 9억여원을 받은 혐의로 기소돼 2015년 8월 대법원에서 징역 2년과 추징금 8억8300여만원의 확정판결을 받고 복역해 2017년 8월 말 만기 출소했다.

추징금은 2016년 영치금 250만원, 2017년 남편 명의의 아파트 전세보증금 1억5000만원, 2018년 자진 납부 및 예금 채권 압류 1780여만원, 2019년 예금채권 압류 후 150만원 등만 집행된 상태다. 한 전 총리는 아직 7억1000여만원을 더 내야 한다.

한 전 총리가 추징금 납부를 미루자 정부는 그동안 총 세 차례 납부를 독촉했다. 대법원 확정판결이 난 2015년 9월과 문재인 정부 들어서인 2018년 6월과 10월 두 차례 납부 독촉이 있었다.

법무부는 의원실에 "주기적인 사실 조회를 통해 미납자의 은닉 재산을 지속적으로 추적하고 있으며 은닉 재산 발견 시 신속히 강제집행 할 예정"이라고 설명했다.

