나이벡, 상반기 사상 최대 매출…“골재생 바이오소재 성장 본격화 기대”

[아시아경제 유현석 기자] 펩타이드 융합 바이오 전문기업 나이벡 나이벡 138610 | 코스닥 증권정보 현재가 37,700 전일대비 300 등락률 -0.79% 거래량 190,812 전일가 38,000 2021.08.17 14:59 장중(20분지연) 관련기사 [특징주]mRNA 관련주 일제히 급등…서린바이오·이연제약 등나이벡, '염증제어 조직재생 치료제' 동물 실험서 유효성 확인나이벡, mRNA 등 응용 기술 추가 특허출원…"유전자 약물전달 시스템 개발 본격화" close 의 올 상반기 매출액이 지난해 연간 매출액의 90%에 달하는 사상최대 매출을 달성했다.

17일 나이벡은 반기보고서를 통해 올해 상반기 매출액이 전년 동기 대비 112% 증가한 57억원, 2분기 매출액은 전년 동기 대비 160% 증가한 35억원을 기록했다고 밝혔다. 다수의 글로벌 제약사들과 약물전달 플랫폼과 신약개발 파이프라인 적용을 위한 공동연구가 확대된 결과 연구개발 비용이 증가하면서 같은 기간 영업손실은 각각 19억원과 10억원 적자를 기록했다.

상반기 매출성장은 골재생 바이오 소재의 유럽지역 수출증가에 따른 것이다 나이벡은 2012년 골재생 바이오소 재에 대한 유럽 CE인증을 획득했으며, 글로벌 임플란트 기업을 통해 유럽지역에 판매하고 있다.

나이벡 관계자는 “하반기에는 유럽에 이어 골재생 바이오 소재의 중국 수출도 본격화될 것으로 예상된다”며 “중국과 러시아 등 개별 국가 인허가를 획득함에 따라 올 하반기를 기점으로 생체 바이오 소재(골재생 바이오 소재 및 치주조직 재생 소재)를 중심으로 회사의 매출액은 꾸준히 증가할 것으로 전망된다”고 말했다.

그는 이어 “그 동안의 연구개발 성과들이 순차적으로 매출성장으로 이어지면서 현금유입이 꾸준히 이루어지고 있다”며 “나이벡은 다른 바이오 연구개발 기업과 달리 자체 영업활동을 통해 연구개발 비용의 상당 부분을 충당하고 있다”고 덧붙였다.

나이벡은 치과용 생체소재를 비롯해 항체 기반 약물전달 플랫폼과 유전자 기반(mRNA) 약물전달 플랫폼을 연구개발 중이다. 주요 파이프라인으로 ▲골다공증 치료제(NIPE-OSS) ▲비알콜성 간염치료제(NIPE-NASH) ▲폐섬유증치료제 (NIPE-PF) ▲염증성 장질환 치료제(NIPE-IBD) ▲코로나 치료제 (NIPE-ACOV) ▲돌연변이 KRAS 타겟 항암치료제를 개발하고 있다.

