조선업, 단기 모멘텀 끝나도 장기 군함 수주가 ‘큰 파도’

조선업은 수주 기대감에 따라 기업가치가 움직인다. 단기 LNG 운반선 수주는 이미 시장에 충분히 반영돼 있어 추가 수주가 단기 주가에 큰 영향을 주기 어렵지만, 장기 군함 프로젝트는 내년 이후 실적 성장과 기업가치 확대의 기회로 작용할 전망이다.

캐나다·중동·태국 등 다수 장기 특수선 프로젝트가 순차적으로 진행 중이며, 수주가 성공하면 장기간 안정적인 매출과 실적 성장을 뒷받침할 것으로 예상된다. 내년 조선주는 안정적 단기 프로젝트와 장기 성장 기회를 동시에 갖춘 구조 속에서 투자자 관심을 모을 가능성이 높다.

[업계 1위 하이스탁론 바로가기 : https://www.hisl.co.kr/5113]

한편, 스탁론에 대한 관심이 날로 높아지고 있다. 모처럼 잡은 투자기회를 놓치지 않으려는 투자자들이 주식매입을 위해 더 많은 자금을 활용할 수 있는 스탁론으로 눈길을 돌리고 있기 때문이다.

여기에 미수/신용 이용 중 주가급락으로 반대매매 위기를 맞이하더라도 추가 담보나 종목 매도 없이 간단히 갈아탄 후 반등 시점을 기다릴 수 있다는 것도 스탁론의 장점 중 하나다.

◆ 하이스탁론, 연 4%대 업계 최저금리로 추가 투자금은 물론 신용미수 대환까지!

'하이스탁론'에서 누구나 부담 없이 스탁론을 경험할 수 있도록 연 4%대 업계 최저금리로 이용 가능한 증권 연계신용 상품을 출시했다. 주식매입은 물론 증권사 미수/신용 대환 모두 가능하며 신용등급 차등 없이 자기 자본 포함 최대 4배까지 활용할 수 있다.

이와 함께 DSR 한도 때문에 기존 스탁론 이용이 어려웠던 투자자들을 위해 DSR 무관하게 이용 가능한 상품도 취급 중이다. 그리고 대체거래소(NXT)를 이용 중인 투자자들도 활용이 가능하다.

하이스탁론의 다양한 맞춤 상품에 대해 알고 싶은 투자자들은 고객상담센터(☎1566-5113)로 연락하면 대출 여부와 상관없이 24시간 언제든 전문상담원과 편리한 상담이 가능하다.

○ 연 4%대 업계 최저금리 상품 출시

○ DSR 무관 상품 취급 중

○ 21년 연속 시장 점유율 1위, 16년 연속 대한민국퍼스트브랜드 대상

○ 증권사 미수/신용 실시간 상환

○ 대체거래소(NXT) 거래 가능

○ 믿을 수 있는 상담품질보증제

* 하이스탁론 상담센터 : 1566-5113

바로가기 : https://www.hisl.co.kr/5113

슈어소프트테크 슈어소프트테크 298830 | 코스닥 증권정보 현재가 7,120 전일대비 20 등락률 -0.28% 거래량 1,498,095 전일가 7,140 2025.12.15 14:14 기준 관련기사 슈어소프트테크, 현대차 'AI팩토리=디지털 트윈' 핵심 수혜주 부상[특징주]현대차-엔비디아 동맹…슈어소프트테크, SDV 검증 핵심 파트너 부상[클릭 e종목]"슈어소프트테크, 자동차 소프트웨어 부문 성장 기대" 전 종목 시세 보기 close , 나이벡 나이벡 138610 | 코스닥 증권정보 현재가 50,800 전일대비 1,500 등락률 -2.87% 거래량 415,073 전일가 52,300 2025.12.15 14:14 기준 관련기사 400% 레버리지 투자가 가능한 주식자금이? 금리는 연 4%대![특징주]추가 기술이전 기대감…나이벡, 15%대 상승나이벡, EAO 2025 기업 포럼 개최…"글로벌 영업망 확장 본격화" 전 종목 시세 보기 close , 하림지주 하림지주 003380 | 코스닥 증권정보 현재가 12,420 전일대비 130 등락률 -1.04% 거래량 5,321,894 전일가 12,550 2025.12.15 14:14 기준 관련기사 정책 훈풍에 로봇업종 강세…연말·연초까지 모멘텀 이어진다[특징주]양재 부지 개발에 주목…하림지주, 14%↑삼양식품, 1000억원대 자사주 전량 매각…식품업계 번지나? 전 종목 시세 보기 close , 일동제약 일동제약 249420 | 코스피 증권정보 현재가 39,850 전일대비 4,450 등락률 -10.05% 거래량 4,542,571 전일가 44,300 2025.12.15 14:14 기준 관련기사 일동제약, 정보보호관리 국제표준 인증 갱신일동제약, PDRN 함유 기능성 화장품 '리쥬닉 크림' 약국 출시비만·대사질환 신약 트렌드…바이오株, 추가 상승 여력 충분 전 종목 시세 보기 close , 이지스 이지스 261520 | 코스닥 증권정보 현재가 16,780 전일대비 520 등락률 -3.01% 거래량 1,209,765 전일가 17,300 2025.12.15 14:14 기준 관련기사 [특징주]이지스, 코스닥 입성 첫날 80% ↑ 전 종목 시세 보기 close

※ 본 내용은 아시아경제 편집 방향과 무관하며, 모든 책임은 정보 제공자에게 있습니다.







AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>