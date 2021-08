경남 확진자 98명 추가 … 해외·마트·지역감염 줄지 않아(종합)

[아시아경제 영남취재본부 주철인 기자] 경상남도는 14일 오후 5시 기준, 신종 코로나바이러스감염증(코로나19) 확진자가 98명 발생했다고 밝혔다.

지역별로 창원 35명, 김해 28명, 양산 8명, 진주·창녕 각 7명, 거제 5명, 통영 4명, 함안·고성·산청·함양 각 1명이다. 해외 입국자 4명을 제외하면 모두 지역감염이다. 감염경로별로 도내 확진자 접촉 56명, 타지역 확진자 접촉이 5명이다.

창원 남창원농협마트 관련으로 2명이 늘었다. 수도권 관련 확진자도 1명 나왔다. 나머지 30명은 감염경로를 조사 중이다.

집단감염이 확인된 농협마트에서는 김해에 주소지를 둔 2명이 추가 확진됐다. 이로써 남창원농협마트 관련 누적 확진자는 64명으로 늘었다.

해외 유입은 거제와 산청, 진주, 양산에서 각 1명씩 나왔다. 전날 오전 경북 영주에서 입원 치료받던 80대 환자 1명이 사망해 도내 코로나19 관련 사망자는 누적 21명이다.

이에 따라 도내 누적 확진자는 총 8696명(입원 1263명, 퇴원 7412명, 사망 21명)으로 늘었다.

영남취재본부 주철인 기자 lx906@asiae.co.kr