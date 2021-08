[아시아경제 유현석 기자] 한진칼 한진칼 180640 | 코스피 증권정보 현재가 64,600 전일대비 1,400 등락률 -2.12% 거래량 105,373 전일가 66,000 2021.08.13 15:30 장마감 관련기사 기관 픽은 '코스피'…外人이 이끈 코스닥, 또 사상 최고치[특징주] 백신 접종자 단체 해외여행 허용…티웨이·진에어 6%↑[클릭 e종목] "한진칼, 프리미엄 걷히기 시작했다" close 은 자회사 진에어의 주식 329만6041주를 496억원에 추가 취득한다고 13일 공시했다.

주식 취득 뒤 지분율은 54.9%가 된다. 주식 취득 예정일은 오는 11월10일이다. 한진칼은 이번 주식 취득의 목적을 "당사 기업가치 및 주요 자회사에 대한 지배력 유지 등"이라고 밝혔다.

유현석 기자 guspower@asiae.co.kr