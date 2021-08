인스코비 "아피메즈 천연추출물 기반 연구로 정부 BIG선도과제 1단계 선정"

[아시아경제 유현석 기자] 인스코비 인스코비 006490 | 코스피 증권정보 현재가 3,805 전일대비 30 등락률 +0.79% 거래량 4,394,209 전일가 3,775 2021.08.13 11:10 장중(20분지연) 관련기사 [e공시 눈에 띄네] 코스피-12일모두가 놀란, '주식카톡방'의 무료 선언! “주식카톡방 완전 무료 선언” 파격 결정 close 의 바이오 자회사 아피메즈가 과학기술정보통신부가 주관하는 BIG(Beyond the Innovation Gap)선도모델 과제에 참여한다고 13일 밝혔다.

이번 정부과제는 과학기술정보통신부가 우수한 공공연구성과의 지원을 목적으로 지난 2월에 ‘2021년도 공공연구성과 BIG선도모델 사업 시행 공고’를 통해 진행됐다.

아피메즈는 대전에 위치한 한국원자력연구원 및 특허법인 SYP, 한국과학기술지주, 대전테크노파크 등과 컨소시엄을 구성했다. 천연물 기반 건강기능식품 및 신약을 개발하는 ‘천연추출물 유래 바이오 식의약 소재를 활용한 항암제 및 당뇨치료제 기술사업화’를 통해 1차 관문을 통과해 주목받고 있다.

천연물 기반 의약품과 건강식품은 기존 화학물질 기반 제품보다 부작용이 적은 장점이 있다고 알려져 있다. 다만, 연구기간이 길고 제품화가 쉽지 않아 이번 과제 선정이 더욱 의미가 있다고 회사측은 설명했다.

아피메즈는 한국원자력연구원과 함께 바나바와 모링가에서 추출한 물질을 기반으로 본격적인 연구에 나선다.

바나바는 부처꽃과 식물로 아열대 지방에서 자라나는 다년생 상록수로서, 줄기부분은 집 또는 가구의 재료로 사용되며, 뿌리는 위장병 치료, 건조된 잎은 차(茶)로도 식용이 가능하다.

바나바 잎에는 Corosolic acid(코졸릭산)라고 하는 혈당개선 효과 성분이 존재한다는 것으로 보고됐다. 연구팀은 바나바 잎 추출물에 새로운 소재를 적용한 복합추출물을 개발했다. 상기 복합추출물을 이용한 마우스 비임상 동물실험을 통해 우수한 항당뇨 효과가 있음을 규명함은 물론 다양한 당뇨 타겟에 광범위하게 적용 가능함을 입증했다.

모링가는 항당뇨, 항알러지 등의 효능이 입증된 바 있다. 연구팀은 종래의 모링가 추출방법과는 차별화되는 새로운 추출방법을 개발했다. 이를 토대로 폐암, 유방암, 피부암 등에 적용 가능한 우수한 소재의 항암소재 개발을 세계 최초로 완성했다.

모링가 추출물은 악성 폐암을 대상으로 한 마우스 비임상 동물시험 결과, 14일간의 단순 경구투여만으로도 70% 이상의 항암효과를 보였다. 또 인체 독성이 적은 저선량 방사선과의 병합처치시에 97% 이상의 항종양 효과를 보여, 종래 항암제 대비 매우 우수한 항암효과를 보임을 입증했다.

아울러 정상세포가 아난 암세포에서만 독성을 나타낼 뿐 아니라, 기존의 세포독성 주사형 항암제와는 차별화되는 경구제로서 적용이 가능해 새로운 저독성 항암 치료제로서의 효능이 매우 크게 기대되고 있다.

이번 BIG선도과제 1단계 선정을 통해 아피메즈는 천연물 건강기능식품 및 신약개발 자회사인 인스젠(InsGen INC)를 설립 완료했으며, 연말부터 본격적인 연구가 진행될 예정이다. 향후 성공적인 사업화를 통해 천연물 식의약 개발 플랫폼을 구축할 계획이다.

아피메즈는 1999년에 국내 신약 6호이자 천연물 신약 1호인 봉독 기반의 아피톡신을 개발하고 상용화한 경험을 바탕으로 이번 과제에서도 중추적인 역할을 할 것으로 기대된다.

회사 관계자는 “국내 최초 천연물신약인 아피톡신을 상용화한 아피메즈의 연구성과가 이번 정부과제를 참여하는 데 많은 도움이 됐다”며, “이번 BIG선도 정부과제의 선정을 통해 의약품 및 건강기능식품 분야에 대한 투자를 적극 검토할 것”이라고 말했다.

유현석 기자 guspower@asiae.co.kr