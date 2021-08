[e공시 눈에 띄네] 코스피-12일

<장 마감 후 주요 공시>

◆ 현대백화점=올해 2분기 영업이익은 577억원으로 전년 동기 대비 609.6% 증가. 매출은 8638억원으로 같은 기간 67.2%, 당기순이익은 483억원으로 같은 기간 227.2% 증가.

◆ 이노션=올해 2분기 영업이익은 325억원으로 전년 동기 대비 103.6% 증가. 매출은 3494억원으로 같은 기간 47.8%, 당기순이익은 225억원으로 같은 기간 67.9% 증가.

◆ CJ제일제당=건강사업부 분할 추진 보도에 대한 조회공시 요구에 대해 건강사업 개편 관련 세부 내용을 검토 중이라고 답변

◆ 동일고무벨트=107억원 규모의 기타 의료용 기기 제조업체 인터메딕스의 주식 취득 결정

◆ LG=올해 2분기 영업이익은 6117억원으로 전년 동기 대비 75% 증가. 매출은 1조9235억원으로 같은 기간 30%, 당기순이익은 1조11억원으로 같은 기간 663% 증가.

◆ 진에어=운영자금 목적으로 1084억원 규모 주주배정후 실권주 일반공모 방식 유상증자 결정, 750억원 규모 영구채 발행

◆ GKL=올해 2분기 영업손실은 259억원으로 전년 동기 대비 19.3% 적자 폭 감소. 매출은 330억원으로 같은 기간 41.8% 증가. 당기순손실은 181억원으로 같은 기간 23.4% 적자 폭 감소

◆ SK=전기자동차 충전소용 충전시스템 설치, 시공 및 관련장비의 제조, 판매업체 시그넷이브이 자회사 편입

◆ 지역난방공사=올해 2분기 영업손실은 313억원으로 전년 동기 대비 26.1% 적자 폭 감소. 매출은 3741억원으로 같은 기간 8.1% 증가. 당기순손실은 317억원으로 같은 기간 40.8% 적자 폭 감소

◆ 크래프톤=올해 2분기 영업이익은 1742억원으로 전년 동기 대비 0.3% 감소. 매출은 4593억원으로 같은 기간 7.0%, 당기순이익은 1413억원으로 같은 기간 16.6% 증가.

◆ 웅진=엠더블유제일차 주식회사에 120억원 규모 금전 대여 결정

◆ 대한항공=계열사 한국공항에 율도 항공유 비축기지 및 부두시설 임대. 연간 임대료 70억원.

◆ 넷마블=2536억원 규모의 카카오게임즈 주식 처분 결정

◆ 삼성중공업=미국서 페트로브라스와의 손해배상 소송 재개

