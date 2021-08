원희룡 "윤석열·이준석, 샅바싸움 하다 큰일 그르칠 수도"

[아시아경제 금보령 기자] 국민의힘 대권주자인 원희룡 전 제주도지사가 이준석 국민의힘 대표와 윤석열 전 검찰총장 사이의 갈등을 놓고 우려의 목소리를 냈다.

원 전 지사는 12일 서울 영등포구 캠프 사무실에서 열린 '원팀 캠프데이'에서 '당대표와 특정 후보의 설전'에 대한 질문이 나오자 "샅바싸움 하다가 큰일 그르칠 수 있다는 위기의식을 느낀다"고 밝혔다. 이 대표와 윤 전 총장 측 사이는 '탄핵'이라는 단어까지 등장하며 감정의 골이 깊어진 상황이다.

원 전 지사는 "윤 전 총장 측에서 대표 또는 지도부에 대해 선을 넘는 발언과 공격하는 점에 매우 유감스럽게 생각한다"며 "이 대표를 비롯한 당 지도부도 경선준비위원회와 후보 진영의 소통 부족, 의견 수렴 부족이 있음에도 불구하고 일방적이고 월권적으로 권한 밖 사항을 발표하고 기정사실로 밀고 간다든지 오해를 사고 있어서 당 지도부의 신뢰와 권위를 위해 바람직하지 않다"고 말했다.

이어 그는 "선을 넘어섰거나 넘어서려는 지경에 있다고 생각한다"며 "선을 넘은 게 명확하다면 지도부는 지도부대로 후보는 후보대로 인적 정리도 하고 여러 가지 연관 사항에 대해 깔끔하게 정리해야 한다고 본다"고 강조했다.

원 전 지사 측은 이 대표에게 경준위 관련 문제제기를 한 상황이다. 원 전 지사 캠프 총괄본부장을 맡고 있는 김용태 전 의원은 "(원 전 지사가 이 대표에게) 일방통행으로 진행하면 안 되고 최고위에서 논의해달라 등의 의사를 충분히 전달했다"고 말했다.

한편 이날 원 전 지사 캠프는 인선을 발표했다. 특히 대변인단에 박용찬 영등포을 당협위원장과 신보라 전 의원이 수석대변인으로 이름을 올렸다. 이 외에도 박기녕 전 국민의힘 부대변인이 대변인 겸 자영업자 태스크포스(TF)를, 박민영 전 바른정당 청년대변인이 대변인 겸 젠더·청년TF를, 백경훈 전 미래통합당 선대위 대변인이 대변인 겸 일자리TF를 맡게 됐다.

