한수원, 국내최초 제철소 부생수소활용 연료전지사업 추진

포스코와 청정수소활성화 협약

[세종=아시아경제 주상돈 기자] 한국수력원자력이 포스코와 함께 국내 최초로 제철소에서 발생하는 부생수소를 활용한 연료전지발전사업을 추진하기로 했다.

한수원은 포스코와 ‘제철소 부생수소 활용 연료전지발전사업 및 청정수소 활성화를 위한 업무협약(MOU)’을 체결했다고 13일 밝혔다.

이날 비대면으로 진행된 협약에 따라 두 회사는 향후 40㎿급 수소연료전지발전소를 광양에 건설한다. 광양제철소에서 발생하는 부생가스에서 수소를 추출하고, 이를 활용해 연간 약 318GWh 전력을 생산한다는 계획이다.

이와 함께 양사는 △제철소 부생수소를 활용한 수소연료전지발전사업 공동 개발 △청정에너지를 이용한 수소 생산·활용 사업 △청정수소 산업 활성화를 위한 기술 개발 및 정보 교류 △해외 청정수소 사업 개발 및 실증 등에 함께 협력하기로 했다. 양사는 또 청정에너지원을 활용해 그린수소를 대량 생산하고, 이를 이산화탄소 배출 없이 철강제품을 생산하는 방식인 수소환원제철 등에 사용하는 기술 개발과 실증 사업에도 협력할 예정이다.

박상형 한수원 신사업본부장은 "국내 최초로 추진되는 제철소 부생수소를 활용한 연료전지발전사업은 탄소중립 정책 이행을 위한 좋은 사업모델"이라며 "한수원과 철강사인 포스코가 협력해 국내·외 수소 관련 다양한 에너지 융복합사업에서 시너지를 창출하고 기업의 지속가능한 성장 동력 확보를 위해 노력하겠다"고 말했다.

