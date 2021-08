외국인·기관 매도세에…장 초반 코스피 하락

코스닥 하락 출발 후 상승 전환…1056선까지 오르기도

[아시아경제 공병선 기자] 코스피가 외국인과 기관의 매도세에 장 초반 하락하고 있다. 삼성전자 삼성전자 005930 | 코스피 증권정보 현재가 79,000 전일대비 1,200 등락률 -1.50% 거래량 9,520,021 전일가 80,200 2021.08.11 10:07 장중(20분지연) 관련기사 오늘 밤 베일 벗는다… 삼성 '갤럭시 Z폴드3·Z플립3' 출격개인 한달 만에 1.5兆 순매수…코스피 낙폭 축소 마감‘D-1’ 개봉 앞둔 '갤럭시 언팩'… 폴더블로 스마트폰 왕좌 다질까? close , SK하이닉스 SK하이닉스 000660 | 코스피 증권정보 현재가 106,500 전일대비 6,000 등락률 -5.33% 거래량 4,157,240 전일가 112,500 2021.08.11 10:07 장중(20분지연) 관련기사 개인 한달 만에 1.5兆 순매수…코스피 낙폭 축소 마감강보합 출발 코스피…장 초반 혼조세기관·외국인 순매도에 코스피 하락 마감 close 등 반도체 관련 종목들은 전날에 이어 약세를 나타냈다.

11일 코스피는 전 거래일 대비 0.24%(7.83포인트) 하락한 3235.36으로 출발했다. 이날 장 초반 상승 전환됐지만 오전 9시33분을 기점으로 다시 하락세를 나타냈다.

외국인과 기관의 매도세가 지수 하락으로 이어졌다. 외국인과 기관은 각각 2724억원, 734억원을 순매도했다. 개인은 3455억원을 순매수했다.

대부분 업종이 상승했다. 의료정밀의 상승폭은 5.50%로 가장 컸다. 이어 은행(3.85%), 기계(1.75%), 철강금속(1.39%), 운수창고(1.39%) 등 순이었다. 전기전자(-0.84%), 서비스업(-0.34%), 전기가스업(-0.18%), 제조업(-0.16%), 음식료업(-0.09%) 등 순으로는 하락했다.

하지만 시가총액 상위 10개 종목의 주가 향방은 엇갈렸다. SK하이닉스의 하락폭은 3.11%로 가장 컸다. 이어 카카오 카카오 035720 | 코스피 증권정보 현재가 145,500 전일대비 1,000 등락률 -0.68% 거래량 494,928 전일가 146,500 2021.08.11 10:07 장중(20분지연) 관련기사 개인 한달 만에 1.5兆 순매수…코스피 낙폭 축소 마감강보합 출발 코스피…장 초반 혼조세기관·외국인 순매도에 코스피 하락 마감 close (-0.68%), 삼성전자 삼성전자 005930 | 코스피 증권정보 현재가 79,000 전일대비 1,200 등락률 -1.50% 거래량 9,520,021 전일가 80,200 2021.08.11 10:07 장중(20분지연) 관련기사 오늘 밤 베일 벗는다… 삼성 '갤럭시 Z폴드3·Z플립3' 출격개인 한달 만에 1.5兆 순매수…코스피 낙폭 축소 마감‘D-1’ 개봉 앞둔 '갤럭시 언팩'… 폴더블로 스마트폰 왕좌 다질까? close (-0.62%), NAVER NAVER 035420 | 코스피 증권정보 현재가 444,000 전일대비 2,500 등락률 -0.56% 거래량 124,620 전일가 446,500 2021.08.11 10:07 장중(20분지연) 관련기사 개인 한달 만에 1.5兆 순매수…코스피 낙폭 축소 마감네이버, 주식교환 방식으로 카페24 지분 14.99% 인수 네이버 지분 인수 소식에 카페24 52주 신고가... 앞으로 상승할 관련주는? close (-0.22%) 순이었다. 카카오뱅크 카카오뱅크 323410 | 코스피 증권정보 현재가 74,900 전일대비 3,500 등락률 +4.90% 거래량 8,984,785 전일가 71,400 2021.08.11 10:07 장중(20분지연) 관련기사 [e공시 눈에 띄네] 코스피-10일넷마블, 카카오뱅크 주식 600만주 4300억원에 팔았다개인 한달 만에 1.5兆 순매수…코스피 낙폭 축소 마감 close (3.64%), 셀트리온 셀트리온 068270 | 코스피 증권정보 현재가 284,000 전일대비 14,000 등락률 +5.19% 거래량 808,915 전일가 270,000 2021.08.11 10:07 장중(20분지연) 관련기사 개인 한달 만에 1.5兆 순매수…코스피 낙폭 축소 마감[특징주]마이크로디지탈, SK바이오사이언스에 백신용 배양액 공급 부각 강세강보합 출발 코스피…장 초반 혼조세 close (1.67%), LG화학 LG화학 051910 | 코스피 증권정보 현재가 858,000 전일대비 6,000 등락률 +0.70% 거래량 95,350 전일가 852,000 2021.08.11 10:07 장중(20분지연) 관련기사 개인 한달 만에 1.5兆 순매수…코스피 낙폭 축소 마감강보합 출발 코스피…장 초반 혼조세LG화학 中 배터리소재공장, 재생에너지로만 가동 close (0.59%)은 상승했다. 삼성바이오로직스 삼성바이오로직스 207940 | 코스피 증권정보 현재가 963,000 전일대비 16,000 등락률 +1.69% 거래량 83,245 전일가 947,000 2021.08.11 10:07 장중(20분지연) 관련기사 개인 한달 만에 1.5兆 순매수…코스피 낙폭 축소 마감[특징주]마이크로디지탈, SK바이오사이언스에 백신용 배양액 공급 부각 강세강보합 출발 코스피…장 초반 혼조세 close , 삼성SDI 삼성SDI 006400 | 코스피 증권정보 현재가 797,000 전일대비 3,000 등락률 -0.38% 거래량 101,542 전일가 800,000 2021.08.11 10:07 장중(20분지연) 관련기사 개인 한달 만에 1.5兆 순매수…코스피 낙폭 축소 마감총수 공백 끝낸 삼성…반도체·배터리 '초격차 경영' 재시동강보합 출발 코스피…장 초반 혼조세 close , 현대차 현대차 005380 | 코스피 증권정보 현재가 218,500 전일대비 500 등락률 -0.23% 거래량 138,368 전일가 219,000 2021.08.11 10:07 장중(20분지연) 관련기사 개인 한달 만에 1.5兆 순매수…코스피 낙폭 축소 마감기관·외국인 순매도에 코스피 하락 마감카카오뱅크, 상장 이틀만에 시총 40조원 돌파...장중 9위 close 는 보합을 나타냈다.

코스닥은 전 거래일 대비 0.15%(1.59포인트) 하락한 1050.48로 장을 출발했지만 곧바로 상승 전환됐다. 이날 오전 9시32분 기준 1056.48까지 오르기도 했다.

개인이 상승세를 이끌었다. 개인은 871억원을 순매수했다. 반면 외국인과 기관은 각각 344억원, 456억원을 순매도했다.

거의 모든 업종이 상승했다. IT부품의 상승폭은 1.52%로 가장 컸다. 이어 운송(1.25%), 컴퓨터서비스(1.05%), 의료·정밀기기(1.05%), 정보기기(0.84%) 등 순으로 올랐다. 반면 방송서비스(-0.31%), 기계·장비(-0.29%), 일반전기전자(-0.29%), 반도체(-0.25%), 통신방송서비스(-0.21%) 등 순으로는 떨어졌다.

시총 상위 10개 종목의 주가는 엇갈렸다. 엘앤에프 엘앤에프 066970 | 코스닥 증권정보 현재가 122,600 전일대비 4,300 등락률 +3.63% 거래량 1,370,873 전일가 118,300 2021.08.11 10:07 장중(20분지연) 관련기사 연고점 경신 코스닥…外人·기관, 반도체·IT 담았다[e공시 눈에 띄네]코스닥-28일외국인, 6주만에 '사자'…SK하이닉스 가장 많이 사들여 close 의 상승폭은 6.68%로 가장 컸다. 이어 셀트리온제약 셀트리온제약 068760 | 코스닥 증권정보 현재가 157,900 전일대비 17,700 등락률 +12.62% 거래량 748,357 전일가 140,200 2021.08.11 10:07 장중(20분지연) 관련기사 개인 한달 만에 1.5兆 순매수…코스피 낙폭 축소 마감강보합 출발 코스피…장 초반 혼조세기관·외국인 순매도에 코스피 하락 마감 close (3.64%), SK머티리얼즈 SK머티리얼즈 036490 | 코스닥 증권정보 현재가 441,500 전일대비 23,500 등락률 +5.62% 거래량 52,009 전일가 418,000 2021.08.11 10:07 장중(20분지연) 관련기사 개인 한달 만에 1.5兆 순매수…코스피 낙폭 축소 마감강보합 출발 코스피…장 초반 혼조세기관·외국인 순매도에 코스피 하락 마감 close (2.78%), 셀트리온헬스케어 셀트리온헬스케어 091990 | 코스닥 증권정보 현재가 120,000 전일대비 6,600 등락률 +5.82% 거래량 896,239 전일가 113,400 2021.08.11 10:07 장중(20분지연) 관련기사 개인 한달 만에 1.5兆 순매수…코스피 낙폭 축소 마감강보합 출발 코스피…장 초반 혼조세기관·외국인 순매도에 코스피 하락 마감 close (2.03%), 씨젠 씨젠 096530 | 코스닥 증권정보 현재가 72,700 전일대비 1,100 등락률 +1.54% 거래량 762,758 전일가 71,600 2021.08.11 10:07 장중(20분지연) 관련기사 개인 한달 만에 1.5兆 순매수…코스피 낙폭 축소 마감강보합 출발 코스피…장 초반 혼조세 개인 순매수 확대… 코스피 상승 전환 close (1.54%) 순으로 올랐다. 카카오게임즈 카카오게임즈 293490 | 코스닥 증권정보 현재가 81,700 전일대비 2,000 등락률 -2.39% 거래량 512,371 전일가 83,700 2021.08.11 10:07 장중(20분지연) 관련기사 개인 한달 만에 1.5兆 순매수…코스피 낙폭 축소 마감강보합 출발 코스피…장 초반 혼조세기관·외국인 순매도에 코스피 하락 마감 close (-2.27%), 에코프로비엠 에코프로비엠 247540 | 코스닥 증권정보 현재가 308,100 전일대비 5,000 등락률 -1.60% 거래량 125,107 전일가 313,100 2021.08.11 10:07 장중(20분지연) 관련기사 개인 한달 만에 1.5兆 순매수…코스피 낙폭 축소 마감[특징주]에코프로, 보유 계열사 지분 3.3조…에이치엔 지분스왑 기대기관·외국인 순매도에 코스피 하락 마감 close (-1.09%), 알테오젠 알테오젠 196170 | 코스닥 증권정보 현재가 85,100 전일대비 0 등락률 0.00% 거래량 84,749 전일가 85,100 2021.08.11 10:07 장중(20분지연) 관련기사 개인 한달 만에 1.5兆 순매수…코스피 낙폭 축소 마감강보합 출발 코스피…장 초반 혼조세 개인 순매수 확대… 코스피 상승 전환 close (-0.94%), 펄어비스 펄어비스 263750 | 코스닥 증권정보 현재가 69,800 전일대비 500 등락률 -0.71% 거래량 65,110 전일가 70,300 2021.08.11 10:07 장중(20분지연) 관련기사 개인 한달 만에 1.5兆 순매수…코스피 낙폭 축소 마감 코스피 보합세…장중 3270선 거래 개인 순매수 확대… 코스피 상승 전환 close (-0.85%)는 떨어졌다. 에이치엘비 에이치엘비 028300 | 코스닥 증권정보 현재가 35,400 전일대비 250 등락률 -0.70% 거래량 238,940 전일가 35,650 2021.08.11 10:07 장중(20분지연) 관련기사 개인 한달 만에 1.5兆 순매수…코스피 낙폭 축소 마감기관·외국인 순매도에 코스피 하락 마감 코스피 보합세…장중 3270선 거래 close 는 보합을 나타냈다.

공병선 기자 mydillon@asiae.co.kr