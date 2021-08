[아시아경제 영남취재본부 이동국 기자] 대구 달성군은 절기상 말복인 오늘 지역 내 소외계층의 건강한 여름나기를 위해 다양한 나눔 행사를 진행했다.

이날 행사는 달성군자원봉사센터에서 매월 지원하고 있는 ‘안부 묻기 도시락 사업’의 일환으로 8개 단체, 32명의 봉사자들이 참석해 삼계탕 90마리를 쪽방촌과 홀로 사는 독거노인 등 소외계층에게 전달했다.

이밖에도 이마트와 대구사회복지협의회가 공동으로 ‘희망배달마차’ 사업의 일환으로 450만원 상당의 원기회복키트 150세트를 달성군에 전달했다. 양 기관이 마련한 원기회복키트는 지역 읍.면.동 취약계층에게 전달됐다.

김문오 달성군수는 “연일 이어지는 무더위에도 불구하고 봉사활동에 참여해주신 기업과 자원봉사자들께 진심으로 감사드린다.”며 “폭염과 코로나19의 장기화로 지친 지역주민들에게 자원봉사자들의 따뜻한 마음이 전해지기를 바란다.”고 말했다.

영남취재본부 이동국 기자 marisdy@asiae.co.kr