강보합 출발 코스피…장 초반 혼조세

코스닥도 등락 오가며 보합권

[아시아경제 이민우 기자] 강보합 출발한 코스피가 장 초반 혼조세를 보이고 있다. 코스닥도 장 초반 직후 상승과 하락을 오가고 있는 모습이다.

10일 코스피는 전날 대비 0.37%(12.02포인트) 오른 3272.44로 출발했다. 이후 이내 하락세로 전환, 9시21분 기준 3257.78까지 내려왔다.

장 초반 코스피 시장에서는 개인 투자자 홀로 3008억원어치를 순매수했다. 외국인과 기관은 각각 950억원, 1503억원어치를 순매도했다.

다수 업종이 하락세다. 은행의 낙폭이 -1.71%로 가장 컸다. 이어 비금속광물(-1.06%), 음식료품(-0.84%), 운수장비(-0.82%)등의 순서였다. 의약품(2.42%), 의료정밀(0.68%) 등은 올랐다.

시가총액 상위 10위 종목 중에서는 삼성바이오로직스 삼성바이오로직스 207940 | 코스피 증권정보 현재가 959,000 전일대비 50,000 등락률 +5.50% 거래량 153,255 전일가 909,000 2021.08.10 09:38 장중(20분지연) 관련기사 기관·외국인 순매도에 코스피 하락 마감또 약속 어긴 모더나, 8월 도입분 '반 토막'냈다… mRNA 접종 간격 '4주→6주' 개인 순매수 확대… 코스피 상승 전환 close 의 상승폭이 3.1%로 가장 컸다. 이어 삼성SDI 삼성SDI 006400 | 코스피 증권정보 현재가 789,000 전일대비 11,000 등락률 +1.41% 거래량 129,196 전일가 778,000 2021.08.10 09:38 장중(20분지연) 관련기사 기관·외국인 순매도에 코스피 하락 마감 코스피 보합세…장중 3270선 거래 개인 순매수 확대… 코스피 상승 전환 close (2.1%), 셀트리온 셀트리온 068270 | 코스피 증권정보 현재가 271,000 전일대비 5,000 등락률 +1.88% 거래량 175,255 전일가 266,000 2021.08.10 09:38 장중(20분지연) 관련기사 카카오뱅크, 상장 이틀만에 시총 40조원 돌파...장중 9위게임체인저 ‘카카오’ 뜨면 시총이 뒤바뀐다외국인, 3주만에 '사자'…삼성전자 가장 많이 순매수 close (1.6%), LG화학 LG화학 051910 | 코스피 증권정보 현재가 847,000 전일대비 1,000 등락률 +0.12% 거래량 48,508 전일가 846,000 2021.08.10 09:38 장중(20분지연) 관련기사 LG화학 中 배터리소재공장, 재생에너지로만 가동기관·외국인 순매도에 코스피 하락 마감 코스피 보합세…장중 3270선 거래 close (0.7%), NAVER NAVER 035420 | 코스피 증권정보 현재가 448,500 전일대비 1,000 등락률 +0.22% 거래량 119,891 전일가 447,500 2021.08.10 09:38 장중(20분지연) 관련기사 기관·외국인 순매도에 코스피 하락 마감 코스피 보합세…장중 3270선 거래 개인 순매수 확대… 코스피 상승 전환 close (0.4%) 등의 순서였다. 카카오뱅크 카카오뱅크 323410 | 코스피 증권정보 현재가 75,300 전일대비 3,200 등락률 -4.08% 거래량 8,908,282 전일가 78,500 2021.08.10 09:38 장중(20분지연) 관련기사 [굿모닝 증시] 주도주 없던 美증시…코로나 확산에 혼조 마감기관·외국인 순매도에 코스피 하락 마감 코스피 보합세…장중 3270선 거래 close (-2.9%), SK하이닉스 SK하이닉스 000660 | 코스피 증권정보 현재가 113,000 전일대비 3,000 등락률 -2.59% 거래량 1,532,199 전일가 116,000 2021.08.10 09:38 장중(20분지연) 관련기사 기관·외국인 순매도에 코스피 하락 마감 개인 순매수 확대… 코스피 상승 전환기관·외국인 순매도…코스피 장 초반 3250선 거래 close (-2.1%), 카카오 카카오 035720 | 코스피 증권정보 현재가 146,500 전일대비 1,500 등락률 -1.01% 거래량 580,028 전일가 148,000 2021.08.10 09:38 장중(20분지연) 관련기사 기관·외국인 순매도에 코스피 하락 마감 코스피 보합세…장중 3270선 거래 개인 순매수 확대… 코스피 상승 전환 close (-1.0%), 삼성전자 삼성전자 005930 | 코스피 증권정보 현재가 80,900 전일대비 600 등락률 -0.74% 거래량 5,599,384 전일가 81,500 2021.08.10 09:38 장중(20분지연) 관련기사 하루 앞으로 다가온 언팩… 삼성 'S펜 프로' 공개될까?이재용 부회장 13일 가석방 확정…한시름 놓은 삼성그룹기관·외국인 순매도에 코스피 하락 마감 close (-0.4%) 등은 떨어졌다.

코스닥도 비슷한 추세다. 0.08%(0.09포인트) 오른 1060.90으로 강보합 출발 이후 혼조세를 보이고 있다. 한때 1056.91까지 하락했다 다시 상승세로 반전, 오전 9시21분 기준 1060.30을 기록했다.

코스닥 시장에서도 개인 홀로 400억원어치를 순매수했다. 외국인과 기관은 각각 301억원, 83억원어치를 팔아치웠다.

역시 하락한 업종이 더 많았다. 인터넷 업종의 하락폭이 -2.14%로 가장 컸다. 이어 종이·목재(-0.84%), 섬유·의류(-0.65%), 운송(-0.64%) 등의 순서였다.

시총 상위 10위 종목 대부분은 올랐다. 씨젠 씨젠 096530 | 코스닥 증권정보 현재가 72,100 전일대비 1,300 등락률 +1.84% 거래량 271,224 전일가 70,800 2021.08.10 09:38 장중(20분지연) 관련기사 개인 순매수 확대… 코스피 상승 전환기관·외국인 순매도…코스피 장 초반 3250선 거래9000억 사들인 외국인…코스피 3280대로 상승 마감 close 의 상승폭이 1.8%로 가장 컸다. 이어 셀트리온헬스케어 셀트리온헬스케어 091990 | 코스닥 증권정보 현재가 115,100 전일대비 1,500 등락률 +1.32% 거래량 141,336 전일가 113,600 2021.08.10 09:38 장중(20분지연) 관련기사 기관·외국인 순매도에 코스피 하락 마감 코스피 보합세…장중 3270선 거래 개인 순매수 확대… 코스피 상승 전환 close (1.1%), 셀트리온제약 셀트리온제약 068760 | 코스닥 증권정보 현재가 142,200 전일대비 900 등락률 +0.64% 거래량 44,100 전일가 141,300 2021.08.10 09:38 장중(20분지연) 관련기사 기관·외국인 순매도에 코스피 하락 마감 코스피 보합세…장중 3270선 거래 개인 순매수 확대… 코스피 상승 전환 close (0.7%), 알테오젠 알테오젠 196170 | 코스닥 증권정보 현재가 88,700 전일대비 600 등락률 +0.68% 거래량 53,058 전일가 88,100 2021.08.10 09:38 장중(20분지연) 관련기사 개인 순매수 확대… 코스피 상승 전환기관·외국인 순매도…코스피 장 초반 3250선 거래"카카오톡 종목 추천" 진짜 무료라고? close (0.6%) 등의 순서였다. SK머티리얼즈 SK머티리얼즈 036490 | 코스닥 증권정보 현재가 405,900 전일대비 12,000 등락률 -2.87% 거래량 8,761 전일가 417,900 2021.08.10 09:38 장중(20분지연) 관련기사 기관·외국인 순매도에 코스피 하락 마감 코스피 보합세…장중 3270선 거래9000억 사들인 외국인…코스피 3280대로 상승 마감 close (-1.6%), 카카오게임즈 카카오게임즈 293490 | 코스닥 증권정보 현재가 81,700 전일대비 900 등락률 -1.09% 거래량 440,769 전일가 82,600 2021.08.10 09:38 장중(20분지연) 관련기사 기관·외국인 순매도에 코스피 하락 마감 코스피 보합세…장중 3270선 거래“대원제약” 후속! 역대급 바이오株! close (-0.7%), CJ ENM CJ ENM 035760 | 코스닥 증권정보 현재가 160,200 전일대비 1,600 등락률 -0.99% 거래량 14,135 전일가 161,800 2021.08.10 09:38 장중(20분지연) 관련기사 기관·외국인 순매도에 코스피 하락 마감 코스피 보합세…장중 3270선 거래기관·외국인 순매도…코스피 장 초반 3250선 거래 close (-0.1%) 등은 떨어졌다.

