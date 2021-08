[아시아경제 임춘한 기자] 카페24 카페24 042000 | 코스닥 증권정보 현재가 49,700 전일대비 4,900 등락률 +10.94% 거래량 8,359,417 전일가 44,800 2021.08.09 15:30 장마감 관련기사 임상 3상 완료! “세종메디칼” 뛰어넘을 NEW 바이오!“주식카톡방 완전 무료 선언” 파격 결정카페24, 1분기 영업손실 7억원…적자 축소 close 는 9일 네이버 피인수 보도에 대한 한국거래소 코스닥시장본부의 조회공시 요구에 대해 “당사는 주요 사업파트너와 자본적 교류를 포함한 다양한 협의를 진행 중이나 아직 확정된 바 없다”고 밝혔다.

카페24는 이날 공시를 통해 “추후 구체적인 내용이 확정되는 시점 또는 1개월 이내에 재공시 할 것”이라며 이같이 말했다.

앞서 투자은행(IB) 업계에 따르면 네이버는 카페24 지분 20%를 인수하는 내용의 협상을 마무리 짓고 이르면 이번주 계약을 체결할 예정인 것으로 알려졌다. 이번 투자가 마무리되면 네이버는 카페24 최대주주가 된다.

카페24는 쇼핑몰 개설, 광고·마케팅, 결제, 물류 등 다양한 서비스를 제공하며 누적 고객수 190만 명을 보유하고 있다. 지난해 매출은 2473억원, 영업이익은 84억원을 올렸다.

