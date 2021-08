[포토] 이마트 신월점, 원기회복키트 200세트 양천구 전달

[아시아경제 박종일 기자] 양천구(구청장 김수영)는 9일 오후 이마트 신월점으로부터 620만 원 상당의 원기회복키트 200세트를 지원받았다.

이날 전달받은 원기회복키트는 곰탕, 반계탕, 추어탕 등 8품목으로 구성돼 있으며, 구는 이를 각 동으로 배분, 취약계층이 더운 여름에 기력을 회복할 수 있도록 소중히 전달할 예정이다.

박종일 기자 dream@asiae.co.kr