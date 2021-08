기관·외국인 순매도에 코스피 하락 마감

[아시아경제 이민지 기자] 기관과 외국인의 순매도세에 코스피가 하락 마감했다.

9일 코스피는 전 거래일 대비 0.3%(9.94포인트) 하락한 3260.42에 장을 마감했다. 이날 코스피는 전 거래일 대비 0.37%(12.26포인트) 오른 3258.10으로 장을 시작한 뒤 장중 상승 전환하기도 했지만 이내 하락 마감했다. 투자자 동향을 보면 개인은 9500억원어치 주식을 샀고 외국인과 기관은 각각 2065억원, 7468억원어치 주식을 팔았다.

업종별로 보면 금융업 홀로 1.20%가량 상승했다. 의약품(-1.96%), 기계(-1.80%), 건설업(-1.67%), 운수창고(-1.27%) 등도 하락했다. 시가총액 상위종목을 보면 삼성전자 삼성전자 005930 | 코스피 증권정보 현재가 81,500 전일대비 0 등락률 0.00% 거래량 15,374,147 전일가 81,500 2021.08.09 15:30 장마감 관련기사 코스피 보합세…장중 3270선 거래 개인 순매수 확대… 코스피 상승 전환'D-2' 삼성 갤럭시 언팩, 숨은 카메라·S펜·방수 기능… 폴더블폰 대세화 승부 close 는 보합세를 보였고 NAVER NAVER 035420 | 코스피 증권정보 현재가 447,500 전일대비 3,000 등락률 +0.67% 거래량 526,497 전일가 444,500 2021.08.09 15:30 장마감 관련기사 코스피 보합세…장중 3270선 거래 개인 순매수 확대… 코스피 상승 전환기관·외국인 순매도…코스피 장 초반 3250선 거래 close (0.67%), 카카오 카카오 035720 | 코스피 증권정보 현재가 148,000 전일대비 2,500 등락률 +1.72% 거래량 3,000,942 전일가 145,500 2021.08.09 15:30 장마감 관련기사 코스피 보합세…장중 3270선 거래 개인 순매수 확대… 코스피 상승 전환게임체인저 ‘카카오’ 뜨면 시총이 뒤바뀐다 close (1.72%), LG화학 LG화학 051910 | 코스피 증권정보 현재가 846,000 전일대비 4,000 등락률 +0.48% 거래량 138,836 전일가 842,000 2021.08.09 15:30 장마감 관련기사 코스피 보합세…장중 3270선 거래기관·외국인 순매도…코스피 장 초반 3250선 거래외국인, 3주만에 '사자'…삼성전자 가장 많이 순매수 close (0.48%), 삼성SDI 삼성SDI 006400 | 코스피 증권정보 현재가 778,000 전일대비 2,000 등락률 +0.26% 거래량 192,347 전일가 776,000 2021.08.09 15:30 장마감 관련기사 코스피 보합세…장중 3270선 거래 개인 순매수 확대… 코스피 상승 전환빨라진 순환매 '사물놀이 장세' 투자법은? close (0.26%), 카카오 카카오 035720 | 코스피 증권정보 현재가 148,000 전일대비 2,500 등락률 +1.72% 거래량 3,000,942 전일가 145,500 2021.08.09 15:30 장마감 관련기사 코스피 보합세…장중 3270선 거래 개인 순매수 확대… 코스피 상승 전환게임체인저 ‘카카오’ 뜨면 시총이 뒤바뀐다 close 뱅크(12.46%) 등은 상승했다. 반대로 SK하이닉스(-1.69%), 삼성바이오로직스 삼성바이오로직스 207940 | 코스피 증권정보 현재가 909,000 전일대비 10,000 등락률 -1.09% 거래량 63,509 전일가 919,000 2021.08.09 15:30 장마감 관련기사 또 약속 어긴 모더나, 8월 도입분 '반 토막'냈다… mRNA 접종 간격 '4주→6주' 개인 순매수 확대… 코스피 상승 전환기관·외국인 순매도…코스피 장 초반 3250선 거래 close (-1.09%), 현대차 현대차 005380 | 코스피 증권정보 현재가 221,000 전일대비 1,500 등락률 -0.67% 거래량 578,845 전일가 222,500 2021.08.09 15:30 장마감 관련기사 카카오뱅크, 상장 이틀만에 시총 40조원 돌파...장중 9위 개인 순매수 확대… 코스피 상승 전환게임체인저 ‘카카오’ 뜨면 시총이 뒤바뀐다 close (-0.67%) 등도 하락했다.

코스닥지수는 전 거래일 대비 0.02%(0.20포인트) 상승한 1060.00으로 장을 마감했다. 코스닥지수는 전 거래일 대비 0.05%(0.51포인트) 오른 1059.29에 장을 시작해 장 초반 하락 폭을 키운 뒤 오후들어 보합세를 보이다 상승 마감했다. 투자자 동향을 보면 개인을 홀로 4490억원어치 주식을 샀고 외국인과 기관은 각각 733억원, 3322억원어치 주식을 팔았다.

시가총액 상위종목을 보면 셀트리온헬스케어 셀트리온헬스케어 091990 | 코스닥 증권정보 현재가 113,600 전일대비 3,200 등락률 -2.74% 거래량 506,051 전일가 116,800 2021.08.09 15:30 장마감 관련기사 코스피 보합세…장중 3270선 거래 개인 순매수 확대… 코스피 상승 전환게임체인저 ‘카카오’ 뜨면 시총이 뒤바뀐다 close 와 셀트리온제약 셀트리온제약 068760 | 코스닥 증권정보 현재가 141,300 전일대비 5,100 등락률 -3.48% 거래량 203,173 전일가 146,400 2021.08.09 15:30 장마감 관련기사 코스피 보합세…장중 3270선 거래 개인 순매수 확대… 코스피 상승 전환기관·외국인 순매도…코스피 장 초반 3250선 거래 close 은 각각 2.74%, 3.48% 하락했다. 이외에 에코프로비엠 에코프로비엠 247540 | 코스닥 증권정보 현재가 313,600 전일대비 20,700 등락률 +7.07% 거래량 1,823,709 전일가 292,900 2021.08.09 15:30 장마감 관련기사 코스피 보합세…장중 3270선 거래빨라진 순환매 '사물놀이 장세' 투자법은?[특징주]에코프로비엠, 2분기 실적 호조에 신고가 close (7.07%), 카카오게임즈 카카오게임즈 293490 | 코스닥 증권정보 현재가 82,600 전일대비 500 등락률 +0.61% 거래량 2,033,307 전일가 82,100 2021.08.09 15:30 장마감 관련기사 코스피 보합세…장중 3270선 거래“대원제약” 후속! 역대급 바이오株! 모두가 놀란, '주식카톡방'의 평생 무료 선언! close (0.61%), SK머티리얼즈 SK머티리얼즈 036490 | 코스닥 증권정보 현재가 417,900 전일대비 13,300 등락률 +3.29% 거래량 69,135 전일가 404,600 2021.08.09 15:30 장마감 관련기사 코스피 보합세…장중 3270선 거래9000억 사들인 외국인…코스피 3280대로 상승 마감기관 순매수 지속…코스피, 오후에도 상승세 close (3.29%), 에이치엘비 에이치엘비 028300 | 코스닥 증권정보 현재가 36,450 전일대비 300 등락률 +0.83% 거래량 2,151,489 전일가 36,150 2021.08.09 15:30 장마감 관련기사 코스피 보합세…장중 3270선 거래 개인 순매수 확대… 코스피 상승 전환기관·외국인 순매도…코스피 장 초반 3250선 거래 close (0.83%), CJ ENM CJ ENM 035760 | 코스닥 증권정보 현재가 161,800 전일대비 600 등락률 +0.37% 거래량 96,102 전일가 161,200 2021.08.09 15:30 장마감 관련기사 코스피 보합세…장중 3270선 거래기관·외국인 순매도…코스피 장 초반 3250선 거래"CJ ENM, 티빙 성장세 뚜렷...하반기에도 '맑음'" close (0.37%) 등은 상승했다.

이경민 대신증권 연구원은 “코로나19 확산세와 지난 주말 고용지표 서프라이즈, 카카오 카카오 035720 | 코스피 증권정보 현재가 148,000 전일대비 2,500 등락률 +1.72% 거래량 3,000,942 전일가 145,500 2021.08.09 15:30 장마감 관련기사 코스피 보합세…장중 3270선 거래 개인 순매수 확대… 코스피 상승 전환게임체인저 ‘카카오’ 뜨면 시총이 뒤바뀐다 close 뱅크 상장에 따른 수급 불안 등에 코스피가 박스권 상단에서 주춤한 상황”이라며 “불확실성 변수들과 이로 인한 경기 불안감에도 불구하고 경기와 기업이익 개선세는 지속되고 있는 점은 긍정적”이라고 말했다.

이 연구원은 “이번 주 초 다시금 불확실성 변수에 눌리는 모습이지만, 펀더멘털 동력은 여전히 유효하다는 점에 집중할 필요가 있다”고 설명했다.

이민지 기자 ming@asiae.co.kr