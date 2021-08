[아시아경제 문혜원 기자] 굽네치킨은 삼복의 마지막인 말복을 맞아 배민1(One)에서 전 메뉴 5000원을 할인한다고 9일 밝혔다.

배민1은 배달의민족(이하 배민)에서 지난 6월 선보인 단건 배달 서비스다. 음식을 기다릴 여유가 없거나 기존 배달하지 않던 동네 맛집을 선호하는 소비자에게 유용하다. 서울 전 지역과 경기도 내 일부 지역에서 사용할 수 있다.

오는 15일까지 진행되는 프로모션은 치킨과 피자 등 굽네 전 메뉴를 5000원 할인된 가격으로 주문할 수 있다. 배민 앱 접속 후 홈 화면에서 배민1 버튼을 선택하거나, 브랜드 관에서 굽네치킨을 검색하면 된다. 프로모션은 배민1 서비스 제공 지역 매장에 한해 진행된다.

