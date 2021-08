"美 임대료 상승이 장기 인플레 가능성 높인다"

WSJ "주택 공급 부족으로 집값↑…인플레 최대 변수될듯"

[아시아경제 김수환 기자] 향후 1년간 미국 물가에 최대의 예측불가능한 변수는 주거비라는 분석이 제기되고 있다

월스트리트저널(WSJ)은 8일(현지시간) "최근 들어 집값이 상승세를 보이고 있다"며 "이러한 가격 상승은 일시적인 현상이 아닌, 앞으로 몇년 간 지속될 것으로 예상된다"라고 보도했다.

보도에 따르면 국책 주택담보대출(모기지) 보증 기관인 패니메이는 지난 6월 보고서에서 임대료 상승률이 5월 약 2% 수준에서 4.5%로 점차 높아질 것이라고 전망했다.

이어 미 연방준비제도(Fed)가 중시하는 물가 지표인 근원 개인소비지출(PCE) 기준 물가가 2022년말 3%로 다소 완화될 것으로 예상했는데, 이 가운데 1%포인트는 주거비에 의해 발생할 것으로 분석했다.

지난 6월 근원 PCE 가격지수는 전년대비 3.5%를 기록했다.

이 예상이 맞아떨어지면 물가 상승률에 대한 주거비의 비중은 1990년이후 최고 수준이 된다.

WSJ는 지난 6월 현재 미국의 연간 임차료 상승률은 1.9%로 집값 상승률에 비해 안정돼있지만 주택 가격의 상승에 따라 분위기가 점차 바뀌는 상황이라고 전했다.

실제 지난 5월 스탠더드앤드푸어스(S&P) 코어로직 케이스-실러 주택가격지수는 1년 전보다 16.6%나 올라 1987년 통계 작성이후 최고치를 기록했다.

다만 주택 자체는 장기 투자 성격이 강해 매매 가격이 직접 물가에 반영되지 않고 환산 임대료로 산정, 반영되는데 이 임대료는 지난 4월 현재 연간 2%의 상승률을 보였다.

하지만 주택 공급 부족 등 환경 변화 속에서 주택 임대 업자들이 몇달 전부터 임대료를 크게 올리고 있다.

미국내 1인 가구용 주택 최대 공급 사업자인 '인비테이션 홈스'는 지난 2분기 임대료를 8% 올렸다.

WSJ는 이같은 인상률이 지속가능하지는 않지만 집값 상승에 따라 매매를 포기한 임대 수요가 늘고 있다고 전했다.

매체는 또, 집 주인들이 늘어난 세금 부담을 세입자에게 떠넘기려 하면서 임대료에 상승 압박을 가하게 될 것으로 전문가들은 보고 있다고 보도했다.

