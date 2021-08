농심캘로그, 비대면 레이스 '프로틴런' 개최

[아시아경제 임혜선 기자] 농심켈로그는 국내 비대면 마라톤 브랜드 애니멀런과 협업해 ‘켈로그 프로틴런’을 개최한다고 9일 밝혔다.

‘켈로그 프로틴런’은 오는 21일부터 열흘 간의 인증 기간 동안 에너지와 탄력을 충전하는 참여 미션 중 하나를 달성하는 비대면 레이스다. 사회적 거리두기 상황 속에서도 시간과 장소에 구애받지 않고 애플리케이션을 통해 기록한 내용이나 사진을 인증하면 되기 때문에 누구든 쉽게 참여할 수 있다. 또한 참가비의 일정 금액은 코로나 19로 인해 결식 위기에 처한 어린이들에게 균형 잡힌 한 끼를 제공하기 위한 기부금으로 사용된다.

참여 미션은 많은 사람들이 즐길 수 있도록 10km 러닝 ‘프로틴런’, 1만보 걷기 ‘만보챌린지’와 더불어 실내에서 참여할 수 있는 ‘탄트 챌린지’까지 3가지로 구성했다. ‘탄력 트레이닝 챌린지’의 줄임말인 ‘탄트 챌린지’는 요가, 필라테스, 홈 트레이닝 등 몸속 탄력을 위한 활동 후 주어진 포즈 중 한 가지를 선택해 인증 사진을 찍으면 된다.

참가비는 2만 5000원이며, 9일부터 크라우드 펀딩 플랫폼 와디즈를 통해 선착순 2000명을 사전 참가자로 모집한다. 참가자 전원에게는 켈로그 프로틴런을 기념하는 메달, 스티커와 더불어 미션 수행 중 에너지를 충전할 수 있는 ‘켈로그 프로틴 바’, ‘프로틴 그래놀라 샤쉐(50g)’ 등을 제공한다. 또한 가장 먼저 참여 신청을 한 슈퍼 얼리버드 300명에게는 참가비 20% 할인 혜택과 함께 ‘켈로그 프로틴 그래놀라 쉐이크’ 1종을 추가로 증정한다.

이번 켈로그 프로틴런 참가자들에게 제공되는 농심켈로그 프로틴 제품은 '프로틴 그래놀라', ‘프로틴 그래놀라바’, ‘프로틴바 K’, ‘프로틴 그래놀라 쉐이크’ 등이다.

임혜선 기자 lhsro@asiae.co.kr