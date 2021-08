CJ대한통운, 중소·중견기업 수출 지원…'글로벌 e풀필먼트 센터' 신규 오픈

[아시아경제 이동우 기자] CJ대한통운은 통관 기능을 갖춘 ‘글로벌 e-풀필먼트 센터’를 신규 오픈해 코트라·관세청과 함께 5000여 중소·중견기업들의 수출 지원에 나선다고 9일 밝혔다. 풀필먼트 서비스란 물류 전문업체가 판매자 대신 주문에 맞춰 제품을 선택하고 포장한 뒤 배송까지 담당하는 방식이다.

CJ대한통운은 이날 서울시 서초구 코트라 본사에서 임재현 관세청장, 유정열 코트라 사장, 강신호 CJ대한통운 대표이사 등이 참석한 자리에서 ‘중소기업 전자상거래 수출 지원 사업 협약’을 체결했다.

회사는 이번 협약으로 모집된 수출 유망기업을 대상으로 물류 서비스와 통관 기능을 동시에 제공할 계획이다. 이를 통해 중소·중견기업들은 수출 물류 절차가 간소화되고 행정 업무 부담도 줄일 수 있다. 수출 국가에 따라 15%~30%의 국제특송비 할인 혜택도 제공받는다.

CJ대한통운은 수출 물류 전 과정을 한 번에 진행하기 위해 인천광역시 중구에 약 9900㎡(3000평) 규모의 ‘글로벌 e-풀필먼트 센터’를 신규 운영한다. 센터는 수출 상품 분류, 포장, 운송 등의 물류 서비스를 제공하고 CJ대한통운 소속 관세사를 통해 통관 업무까지 동시 제공한다.

회사는 올 하반기 인프라 확충 및 시스템 업그레이드를 통해 상품보관, 재고관리 기능을 추가할 방침이다. 이를 통해 ‘당일 주문-당일 수출’ 서비스를 제공, 배송기간을 획기적으로 단축할 수 있을 것으로 기대를 모으고 있다.

아울러 지원사업에 함께 참여한 코트라는 수출 유망기업을 지속 발굴하고 전자상거래 수출에 대한 마케팅·물류 원스톱 서비스, 물류비 지원, 전문가 상담 프로그램 등을 제공한다. 관세청은 수출목록 변환 신고시스템을 운영하며 수출기업들의 통관이 신속하게 처리될 수 있도록 지원한다.

CJ대한통운은 향후 수출지원 효과를 극대화하기 위해 각 기관과 협력하고 ‘글로벌 e-풀필먼트 센터’를 성공적으로 운영해 수준 높은 수출 물류 서비스를 제공해 나간다는 포부다.

강신호 CJ대한통운 대표이사는 “현재 전세계 40개국, 280여개 거점을 통해 기업들에 최고 수준의 물류 솔루션을 제공하고 있다”며 “차별화된 물류 운영 역량과 해외 네트워크를 활용하여 중소, 중견기업들이 성공적으로 해외 시장에 진출하고 수출경쟁력을 제고할 수 있도록 적극 지원할 것”이라고 말했다.

