[클릭 e종목]"에코프로비엠, 3Q에 분기 최대 실적 재차 경신 전망"

[아시아경제 송화정 기자]대신증권은 9일 에코프로비엠 에코프로비엠 247540 | 코스닥 증권정보 현재가 292,900 전일대비 1,600 등락률 -0.54% 거래량 268,814 전일가 294,500 2021.08.06 15:30 장중(20분지연) 관련기사 연고점 경신 코스닥…外人·기관, 반도체·IT 담았다코스피 하락 전환.. 기관의 '차익실현' 9000억 사들인 외국인…코스피 3280대로 상승 마감 close 에 대해 실적 호조가 이어지며 올해 3분기에 분기 최대 실적을 재차 경신할 것으로 전망하고 목표주가를 기존 31만원에서 35만원으로 상향 조정했다. 투자의견은 '매수'를 유지했다.

에코프로비엠은 2분기 시장 기대치를 웃도는 실적을 달성했다. 별도 기준 매출액 전년 동기 대비 64% 증가한 3107억원, 영업이익은 121% 늘어난 307억원을 기록했다. 한상원 대신증권 연구원은 "전방 수요 성장과 함께 원재료 가격 상승을 반영한 후행적인 판가 인상으로 비(非) IT 부문, 전기차(EV), 에너지저장장치(ESS) 등 분야에서 고르게 매출 성장을 시현했다"면서 "특히 영업이익률이 9.9%까지 상승하며 매출 성장 이상의 이익 성장을 달성한 점이 특징적인데 이는 물량 증가와 함께 5공장(CAM5) 가동률 상향 등 비용 구조 개선 덕분"이라고 분석했다.

대신증권은 에코프로비엠의 3분기 연결 영업이익을 전년 동기 대비 79% 증가한 315억원으로 추정했다. 한 연구원은 "매출 성장이 지속되는 가운데 높은 수익성이 유지되며 분기 최대 실적을 재차 경신할 것"이라고 설명했다.

에코프로비엠의 중장기 성장 계획으로 2025년 양극재 생산능력 연간 29만t, 매출액 8조원으로 기존(2014년 연간 18만t) 대비 상향 조정해 제시했다. 이는 연평균 매출 성장률 56%에 해당한다. 이를 위해 에코프로비엠은 유럽에 연간 11만t 규모의 신규 투자를 발표했으며 자회사 에코프로EM의 증설 계획 역시 9만t으로 기존 6만t에서 확대했다. 한 연구원은 "유럽 외에도 미국 등 주요 거점에서의 신규 투자를 검토하고 있는 점을 감안하면 중장기 생산능력 목표치가 추가로 상향될 가능성도 높다"면서 "에코프로 내 GEM, CNG 등 계열사를 통해 수직 계열화를 달성, 높은 원가 경쟁력이 지속될 수 있다는 점 역시 매력적인 투자 포인트"라고 말했다.

송화정 기자 pancake@asiae.co.kr