코로나19 어제 1823명 확진…세번째 큰 규모(상보)

[아시아경제 김혜민 기자] 국내 코로나19 확산세가 갈수록 커지는 가운데 신규 확진자수가 열흘 만에 1800명대로 치솟았다.

중앙방역대책본부는 7일 0시 기준으로 코로나19 신규 확진자가 1823명 늘어 누적 20만9228명이라고 밝혔다.

전날 1704명 보다 119명 늘면서 국내 코로나19 사태 이후 최다 기록을 세웠던 지난달 28일(1895명) 이후 열흘 만에 1800명대로 올라섰다. 이는 지난달 28일, 같은 달 22일(1841명)에 이어 세번째로 큰 규모다.

이날 신규 확진자의 감염경로를 보면 지역발생이 1762명, 해외유입이 61명이다.

최근 양상을 보면 수도권을 중심으로 시작된 4차 대유형이 비수도권 곳곳으로 이어지며 전국화되고 있다. 하루 확진자는 지난달 7일 1212명을 시작으로 32일 연속 네자릿수를 기록했다.

이달 1일부터 이날까지 최근 일주일 간 신규 확진자는 일별로 1442명→1218명→1200명→1725명→1704명→1823명이다.

김혜민 기자 hmin@asiae.co.kr