더이누스, 온라인 '롯데아이몰' 단독 판매 욕실패키지 2종 선봬

[아시아경제 김보경 기자] 욕실 전문기업 더이누스가 롯데홈쇼핑 온라인몰 '롯데아이몰'과 손잡고 욕실 리모델링 패키지를 출시했다.

더이누스는 6일 롯데아이몰 단독 상품으로 욕실 리모델링 패키지 '포 레스트(For Rest)'를 출시한다고 밝혔다.

포 레스트는 '편안하고 감각적인 나만의 휴식 공간'에 초점을 맞춰 디자인한 제품으로, 전체적으로 차분한 톤의 밝은 우드 타일이 특징이다. 따뜻한 베이지톤의 넓은 그리드 타일과 오프 화이트 컬러의 상부장의 조화로 욕실 전체에 감각적인 느낌을 더했다.

더이누스는 도심 속에서 자연의 질감을 그대로 느낄 수 있는 '러프인더시티(Rough in the city)' 욕실 패키지도 롯데아이몰에서 함께 선보인다. 러프인더시티는 돌, 흙 등 자연의 질감을 그대로 살린 다크 그레이 컬러 타일에 시크한 블랙 가구를 배치해 모던한 분위기와 자연의 편안함을 동시에 살렸다.

더이누스 관계자는 "최근 욕실은 위생 공간을 넘어 휴식과 힐링의 공간으로 변신하고 있다"며 "이러한 국내 소비자들의 라이프스타일 트렌드를 반영해 더이누스만의 감각을 담아 즐거움을 주는 다양한 욕실 공간을 선보일 것"이라고 말했다.

롯데아이몰 단독 상품 론칭을 기념해 욕실 패키지 구매 고객을 대상으로 20만원 상당의 이누스 방수비데를 증정하는 행사도 진행된다. 오는 9일 하루 동안 롯데아이몰에서 해당 제품을 구매하면 20만원 상당의 증정품을 받을 수 있다.

