노바백스, 美 FDA 백신 사용신청 또다시 연기…"4분기 신청할 것"

한국도 4000만회분 주문...연내접종 사실상 불가능

[아시아경제 이현우 기자] 미국 제약사인 노바백스가 코로나19 백신에 대한 긴급사용신청을 4분기로 다시 연기한다고 발표했다. 노바백스는 당초 3분기 중 미 보건당국의 사용승인을 받을 예정이었지만, 승인준비를 마무리하기 위해 연기한 것으로 알려졌다. 이에따라 노바백스로부터 백신을 사전 주문한 유럽연합(EU)과 한국 등에서 연내 접종이 어려울 수 있다는 우려가 나오고 있다.

5일(현지시간) CNBC 등 외신에 따르면 노바백스는 이날 자사 개발 백신의 미 식품의약국(FDA) 긴급사용 승인신청을 기존 3분에서 4분기로 연기한다고 밝혔다. 스탠리 어크 노바백스 최고경영자(CEO)는 기자회견에서 "FDA에 백신제조과정 내 일관성을 입증하는 작업이 아직 완료되지 않았다"며 "FDA 승인신청 작업을 좀더 준비하고자 연기한다"고 밝혔다.

노바백스 백신은 앞서 인도와 인도네시아, 필리핀 등 다른나라들에서 먼저 백신 사용 승인을 신청해놓은 상태로 오는 9월에는 영국에서, 호주와 캐나다 등에 긴급사용 허가를 신청할 계획으로 알려졌다. 노바백스의 승인신청이 지연되는 것은 대량생산을 위한 원료와 장비부족 때문으로 분석된다고 CNBC는 전했다. 노바백스는 올해 3분기까지 매달 1억회분, 4분기부터는 1억5000만회분의 백신을 제조할 계획이라고 밝힌 상태다.

앞서 노바백스가 개발한 'NVX-CoV2373' 백신은 임상시험 결과 80~90%의 예방효과를 보여 EU에서 2억회분을 사전주문하고 한국도 4000만회분을 주문하는 등 백신 수급에 활로가 될 것으로 기대를 모아왔다. 그러나 FDA 승인신청이 4분기로 연기되면서 연내 접종은 사실상 불가능해졌다는 평가를 받고 있다.

