디지털 성범죄 특화상담소 10개로 확대…올해 2682건 지원

여가부, 올 초 지역 특화상담소 7개 지정

상반기 상담·삭제·수사지원 등 2682건 지원

[아시아경제 한진주 기자] 여성가족부가 디지털성범죄 지역 특화상담소를 내년에 10개소로 확대한다.

4일 여성가족부는 올해 처음 도입된 디지털성범죄 지역 특화상담소가 상반기 불법촬영물 삭제 지원·상담·수사지원 등 2682건을 지원했다고 밝혔다. 이중 10대 청소년 등 남성 피해자 지원 건수가 9.7%였다.

여가부는 새로운 형태의 디지털 성범죄가 증가함에 따라 피해 특수성을 고려해 기존 성폭력 상담소와 별개로 7개 지역의 폭력 피해자 지원 운영기관을 특화 상담소로 지정해 운영하고 있다.

특화 상담소로 지정된 7곳은 경남1366센터, 경북여성통합상담소, 대구여성인권상담소, 부산성폭력상담소, 전북성폭력예방치료센터 부설 성폭력상담소, 제주YWCA 성폭력상담소, 충남1366센터다.

특화 상담소에서는 디지털 성범죄에 대한 이해와 피해 상담 경력을 갖춘 전문 상담사를 2명씩 배치해 피해자 초기 상담과 수사 조력, 의료 지원을 제공한다.

불법촬영물 삭제 등 긴급지원이 필요한 경우 해당 플랫폼 사업자에게 불법촬영물 삭제를 요청하고, 한국여성인권진흥원의 ‘디지털 성범죄 피해자 지원센터’와 연계해 추가 유포 현황 모니터링을 지원한다.

하반기에는 특화상담소별로 디지털 성범죄 특성을 반영한 심층 심리상담과 트라우마 치료에 도움이 되는 치유회복 프로그램 등 특화된 서비스를 집중 운영할 계획이다.

김경선 여가부 차관은 이날 1366 충남센터를 찾아 디지털 성범죄 피해자 지원 현황과 코로나19 방역조치 상황을 점검한다. 폭력피해자 지원체계와 특화상담소 간 효율적 연계 방안에 대해 현장 의견을 청취할 예정이다.

김 차관은 "비대면 활동이 많아지는 코로나19 상황에서 자칫 심각해질 수 있는 디지털 성범죄 피해 확산 방지를 위해 현장에서 애쓰고 있는 종사자들의 노고에 감사드린다"며 "지역 사회의 디지털 성범죄 대응 체계 강화를 위해 특화상담소 운영지역을 점진적으로 확대하고 유관기관 간 연계·협력을 강화하겠다"고 말했다.

