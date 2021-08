IOC, 벨라루스 육상선수 망명 공식 조사 착수

[아시아경제 구채은 기자] 벨라루스가 도쿄올림픽에 참가한 자국 여자 육상 선수를 강제로 귀국시키려 한 일에 대해 국제올림픽위원회(IOC)가 정식 조사에 들어갔다.

3일(현지시간) 외신에 따르면 IOC 마크 애덤스 대변인은 이날 브리핑에서 "모든 사실관계를 파악해야 한다"면서 "우리는 공식 조사에 착수하기로 했다"고 말했다. 앞서 벨라루스의 육상 단거리 국가대표 크리스치나 치마노우스카야(24) 선수는 도쿄올림픽 참가 도중 자국의 강제소환 시도에 반발해 외국 망명을 요청했다.

육상 100m와 200m에 출전한 그는 갑자기 예정에 없던 1천600m 계주 출전팀에 사전논의도 없이 포함된 것을 알고 자국 육상팀을 비판했다가 강제 귀국 위기에 몰렸다. 현재 그는 도쿄올림픽위원회와 현지 경찰의 도움을 받아 도쿄의 폴란드대사관에 머물고 있다.

치마노우스카야는 자신에게 인도주의 비자를 발급해준 폴란드로 곧 입국할 것으로 알려졌다.

치마노우스카야는 작년 8월 벨라루스 대선 이후 야권의 대규모 부정선거 항의 시위로 정국 혼란이 계속되던 당시, 재선거와 정치범 석방 요구 성명에 참여하기도 했다.

구채은 기자 faktum@asiae.co.kr