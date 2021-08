"그 시절 추억 소환" 싸이월드, 아이디 찾기 등 서비스 재개(종합)

[아시아경제 부애리 기자] 싸이월드가 2일 오후 아이디 찾기, 사진·게시물 등의 개수 확인 기능을 개시했다.

이날 오후 4시20분부터 싸이월드 홈페이지에 접속하면 본인 인증을 거쳐 아이디를 찾을 수 있다.

이름, 휴대폰 번호, 생년월일 등을 입력하고 카카오페이 인증을 통해 본인확인 절차를 거치면 아이디를 확인할 수 있었다.

싸이월드제트 측은 "아이디 찾기, 사진보기 서비스는 2015년 1월1일 이후 싸이월드에 1회 이상 방문한 1800만 회원들부터 우선 확인이 가능하다"고 밝혔다.

싸이월드제트에 따르면 사진 180억장, 동영상 1억5000만개가 다 복구됐다.

인증을 거치자 가입 이력과 아이디, 도토리·배경음악(BGM), 게시물, 동영상, 사진의 개수 등이 확인 가능했다.

과거에 싸이월드 미니홈피에 올렸던 학창시절 추억의 사진도 맛보기로 등장했다. 다만 실제 미니홈피를 볼 수 있는 본 서비스 재개는 아직 확정되지 않았다.

회사 측은 2주 간 자동 아이디 찾기, 로그인 서비스 등을 점검하면서 베타 서비스, 본 서비스를 확정한다는 계획이다.

앞서 올해 초 싸이월드제트는 경영난에 몰린 싸이월드의 운영권을 인수하고 서비스 재개를 추진해왔다. 지난달 5일 로그인·사진 등 확인 서비스를 하려고 했으나 해외 해킹 공격 등의 이유로 일정을 연기한 바 있다.

전제완 전 싸이월드 대표는 이날 공지문을 통해 싸이월드의 부활을 응원한다고 밝혔다. 전 대표는 이날 새로운 인수자인 싸이월드제트에 회원 개인정보를 이관하는 절차를 진행한다고 공지했다.

전 대표는 "싸이월드제트가 성공적으로 싸이월드 모바일 서비스의 개발을 마치면서 멋진 모습으로 여러분을 찾아갈 것"이라며 "싸이월드가 부활해 토종 SNS로 예전의 명성을 다시 찾을 것이라 믿는다"고 전했다.

부애리 기자 aeri345@asiae.co.kr