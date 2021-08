[아시아경제 황준호 기자] 한글과컴퓨터 한글과컴퓨터 030520 | 코스닥 증권정보 현재가 23,450 전일대비 50 등락률 -0.21% 거래량 122,855 전일가 23,500 2021.08.02 11:45 장중(20분지연) 관련기사 [e공시 눈에 띄네] 코스닥-22일한글과컴퓨터 "김상철 회장, 85억 규모 보유주식 전량 장외처분"한컴라이프케어, 코스피 상장예비심사청구서 제출 close 는 2일 이사회를 통해 신사업 추진 강화와 사업부문별 신속한 의사결절을 위해 김연수 대표를 각자 대표로 선임키로 결정했다고 2일 공시했다. 이에 따라 기존 변성준 대표는 그룹운용총괄을 담당하며 김 대표는 그룹미래전략을 총괄한다.

황준호 기자 rephwang@asiae.co.kr