[아시아경제 이지은 기자] 통일부는 남북이 화상회의 시스템, 방역 대면회담 방식에 대한 협의를 진행한다고 밝혔다.

통일부 당국자는 29일 취재진에게 "코로나19라는 특별한 상황에 맞게 화상회의 시스템, 대면으로 회담하더라도 안심하고 추진할 수 있는 방식에 대한 협의를 진행해 나가려고 한다"고 밝혔다.

현재 정부가 생각하는 남북 화상회의 방식은 남북이 각각 영상회의 장비를 구축하는 것으로, 북측 회담장 설치에 정부가 별도로 예산을 지원하는 계획은 없다.

