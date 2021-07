'특채 의혹' 조희연, 첫 조사 마치고 귀가… "성실히 임했다"

[아시아경제 조성필 기자] 조희연 서울시교육감이 '해직 교사 특혜 채용' 의혹 등의 피의자 신분으로 27일 고위공직자범죄수사처(공수처)에서 첫 조사를 받고 귀가했다. 조 교육감은 이날 오후 6시께 조사를 마치고 이후 1시간가량 조서를 열람한 것으로 전해졌다.

조 교육감은 조사를 마치고 나온 뒤 취재진에 "하루 종일 공수처 조사에 성실히 임했다"며 "개인적으로 소명할 수 있는 것들은 다 소명했다"고 했다. 그는 또 "많은 공공기관에서 특별채용이 일상적으로 이뤄지고 있다"며 "이런 상황을 고려해 공수처가 거시적으로 판단해주길 소망한다"고 말했다.

이날 조사는 조 교육감이 혐의를 전면 부인하면서 늦은 밤까지 이어질 것이란 전망이 우세했으나, 비교적 이른 시간에 종료됐다. 조 교육감의 변호인인 이재화 변호사(법무법인 진성)는 "조 교육감이 알고 있는 부분에 대해서만 진술해 오래 걸리지 않았다"고 설명했다. 추가 소환에 대한 질문에는 "현재로선 (계획이) 없는 것으로 알고 있다"고 답했고, 조 교육감은 "필요하면 언제든지 성실하게 임하겠다"고 부연했다.

조 교육감은 2018년 전국교직원노동조합(전교조) 출신 등 해직 교사 5명을 특별채용하는 과정에서 부당한 압력을 행사한 혐의를 받는다. 앞서 감사원은 지난 4월 해당 의혹에 관한 감사 결과를 발표한 뒤 공수처에 직권남용권리행사방해 관련 수사 참고자료를 전달하는 한편 경찰에 조 교육감을 국가공무원법 위반 혐의로 고발했다. 조 교육감은 이날 오전 8시45분께 공수처에 출석하면서 "법률이 정한 절차에 따라 적법하게 특별 채용을 진행했다"며 혐의를 부인했다.

사건을 수사하는 공수처 수사2부(부장검사 김성문)는 이날 오전 9시부터 조 교육감을 상대로 사전에 채용 대상을 특정했는지 등을 추궁한 것으로 알려졌다. 아울러 부교육감 등을 채용 업무에서 배제했는지, 심사위원 선정에 우회적으로 관여했는지 등을 캐물은 것으로 전해졌다. 조 교육감 측은 이날 진술한 내용을 토대로 추가 의견서를 공수처에 제출할 계획이다.

조성필 기자 gatozz@asiae.co.kr