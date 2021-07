혼조세 나타낸 코스피…1060선 터치한 코스닥

코스피 상승 출발했지만…장 초반 하락 전환

연 고점 경신한 코스닥…개인이 이끄는 상승세

[아시아경제 공병선 기자] 상승 출발했던 코스피가 장 초반 혼조세를 나타내고 있다. 코스닥은 한때 1060대까지 오르며 연 고점을 경신했다.

26일 코스피는 전거래일 대비 0.36%(11.57포인트) 상승한 3265.99로 장을 출발했다. 이후 오전 9시21분 1055.30까지 떨어지며 하락 전환됐다.

개인의 매수세가 거세다. 이날 개인은 1477억원을 순매수했다. 외국인과 기관은 각각 757억원, 736억원을 순매도했다.

약세를 나타낸 업종별 지수가 다수다. 화학의 낙폭은 0.77%로 가장 컸다. 이어 기계(-0.71%), 비금속광물(-0.62%), 섬유의복(-0.54%), 보험(-0.41%) 순으로 떨어졌다. 의료정밀(2.86%), 서비스업(0.68%), 의약품(0.48%), 은행(0.46%), 운수창고(0.38%) 등 순으로는 올랐다.

하락한 시가총액 상위 10개 종목이 다수다. LG화학 LG화학 051910 | 코스피 증권정보 현재가 822,000 전일대비 6,000 등락률 -0.72% 거래량 47,456 전일가 828,000 2021.07.26 09:50 장중(20분지연) 의 낙폭은 1.21%로 가장 컸다. 이어 셀트리온 셀트리온 068270 | 코스피 증권정보 현재가 267,500 전일대비 1,000 등락률 -0.37% 거래량 70,747 전일가 268,500 2021.07.26 09:50 장중(20분지연) (-0.74%), 기아 기아 000270 | 코스피 증권정보 현재가 85,800 전일대비 600 등락률 -0.69% 거래량 450,672 전일가 86,400 2021.07.26 09:50 장중(20분지연) (-0.46%), 삼성전자 삼성전자 005930 | 코스피 증권정보 현재가 79,000 전일대비 300 등락률 -0.38% 거래량 2,415,483 전일가 79,300 2021.07.26 09:50 장중(20분지연) (-0.25%), 현대차 현대차 005380 | 코스피 증권정보 현재가 224,500 전일대비 1,000 등락률 -0.44% 거래량 170,209 전일가 225,500 2021.07.26 09:50 장중(20분지연) (-0.22%), 삼성SDI 삼성SDI 006400 | 코스피 증권정보 현재가 747,000 전일대비 4,000 등락률 -0.53% 거래량 65,153 전일가 751,000 2021.07.26 09:50 장중(20분지연) (-0.13%) 등 순으로 하락했다. 반면 삼성바이오로직스 삼성바이오로직스 207940 | 코스피 증권정보 현재가 910,000 전일대비 17,000 등락률 +1.90% 거래량 27,606 전일가 893,000 2021.07.26 09:50 장중(20분지연) (1.46%), NAVER NAVER 035420 | 코스피 증권정보 현재가 458,000 전일대비 6,000 등락률 +1.33% 거래량 304,905 전일가 452,000 2021.07.26 09:50 장중(20분지연) (1.33%), SK하이닉스 SK하이닉스 000660 | 코스피 증권정보 현재가 118,500 전일대비 0 등락률 0.00% 거래량 538,876 전일가 118,500 2021.07.26 09:50 장중(20분지연) (0.42%), 카카오 카카오 035720 | 코스피 증권정보 현재가 148,000 전일대비 1,500 등락률 -1.00% 거래량 1,928,887 전일가 149,500 2021.07.26 09:50 장중(20분지연) (0.33%) 등은 올랐다.

코스닥은 전거래일 대비 0.42%(4.41포인트) 상승한 1059.91로 거래를 시작했다. 이날 오전 9시 1060.21까지 오르며 연 고점 기록을 경신했다.

개인의 매수세가 지수 상승으로 이어졌다. 개인은 1096억원을 사들였다. 외국인과 기관은 각각 897억원, 135억원을 팔아치웠다.

업종별 지수는 엇갈렸다. 출판·매체복제의 상승폭은 2.65%로 가장 컸다. 이어 인터넷(1.11%), 섬유·의류(0.92%), 디지털콘텐츠(0.79%), 소프트웨어(0.76%) 등 순이었다. 컴퓨터서비스(-1.09%), 금속(-0.84%), 건설(-0.74%), 정보기기(-0.70%), 통신서비스(-0.53%) 등은 상승했다.

시총 상위 10개 종목들은 엇갈렸다. SK머티리얼즈 SK머티리얼즈 036490 | 코스닥 증권정보 현재가 428,200 전일대비 11,200 등락률 -2.55% 거래량 20,273 전일가 439,400 2021.07.26 09:50 장중(20분지연) 의 하락폭은 2.12%로 가장 컸다. 이어 셀트리온제약 셀트리온제약 068760 | 코스닥 증권정보 현재가 147,000 전일대비 1,000 등락률 -0.68% 거래량 28,578 전일가 148,000 2021.07.26 09:50 장중(20분지연) (-1.01%), 알테오젠 알테오젠 196170 | 코스닥 증권정보 현재가 85,200 전일대비 1,000 등락률 -1.16% 거래량 37,798 전일가 86,200 2021.07.26 09:50 장중(20분지연) (-0.70%), 셀트리온헬스케어 셀트리온헬스케어 091990 | 코스닥 증권정보 현재가 115,400 전일대비 700 등락률 -0.60% 거래량 95,040 전일가 116,100 2021.07.26 09:50 장중(20분지연) (-0.60%), 펄어비스 펄어비스 263750 | 코스닥 증권정보 현재가 79,100 전일대비 300 등락률 -0.38% 거래량 55,909 전일가 79,400 2021.07.26 09:50 장중(20분지연) (-0.50%)는 떨어졌다. 에코프로비엠 에코프로비엠 247540 | 코스닥 증권정보 현재가 286,800 전일대비 14,400 등락률 +5.29% 거래량 212,414 전일가 272,400 2021.07.26 09:50 장중(20분지연) (1.95%), 카카오게임즈 카카오게임즈 293490 | 코스닥 증권정보 현재가 101,900 전일대비 1,500 등락률 +1.49% 거래량 2,345,880 전일가 100,400 2021.07.26 09:50 장중(20분지연) (1.69%), CJ ENM CJ ENM 035760 | 코스닥 증권정보 현재가 177,000 전일대비 4,000 등락률 +2.31% 거래량 31,693 전일가 173,000 2021.07.26 09:50 장중(20분지연) (0.75%)은 상승했다. 씨젠 씨젠 096530 | 코스닥 증권정보 현재가 75,700 전일대비 300 등락률 -0.39% 거래량 247,390 전일가 76,000 2021.07.26 09:50 장중(20분지연) , 에이치엘비 에이치엘비 028300 | 코스닥 증권정보 현재가 35,250 전일대비 750 등락률 +2.17% 거래량 398,770 전일가 34,500 2021.07.26 09:50 장중(20분지연) 는 보합을 나타냈다.

공병선 기자 mydillon@asiae.co.kr