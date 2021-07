남양주에 '경남 아너스빌퇴계원' 들어선다…조합원 모집

[아시아경제 김혜민 기자] 치솟는 서울 집값으로 경기·인천 지역의 아파트를 찾는 이들이 늘고 있는 가운데 경기도 남양주에 '경남 아너스빌퇴계원'이 들어선다.

23일 업계에 따르면 경기도 남양주시 퇴계원읍 퇴계원리 142-27외 30필지 일원에 짓는 해당 단지는 지하 2층~지상 29층, 3개동, 총 228가구 규모다.

지역주택조합 아파트로, 청약통장이 필요없다. 서울·경기·인천 지역에 6개월 이상 거주한 만 19세 이상 세대주 중 무주택 또는 전용면적 85㎡ 이하의 주택을 1채 소유한 경우에 한해 조합원 가입이 가능하다.

단지가 조성되는 일대는 경춘선 퇴계원역을 도보로 이용할 수 있는 역세권 아파트로 교통 환경이 편리하다. 퇴계원역에서 7호선 상봉역은 10분대에 이동이 가능하다. 7호선 환승 시 강남권에 빠르게 닿을 수 있고, 차량을 이용하면 서울 잠실까지 20분 대에 이동할 수 있다. 인근에 3기 신도시인 왕숙신도시 조성을 비롯해 퇴계원역 인근 군부지 개발이 예정돼 있는 등 개발 호재도 다양하다.

하이브리드 1등급 창호 환기시스템과 공기정화 시스템, 개별창고, 발코니 확장 등이 무상으로 제공된다.

조합원 모집과 자격 요건에 관한 자세한 사항은 홍보관 방문, 유선 상담을 통해 확인 가능하다.

김혜민 기자 hmin@asiae.co.kr