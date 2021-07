◇4급 승진

▲복지교육국장 문광호

◇5급 승진

▲회계정보과장 직무대리 정용학 ▲경제과장 직무대리 주경희 ▲양동장 직무대리 김영수

◇5급 전보

▲감사담당관 임철진 ▲일자리정책과장 정인국 ▲청소행정과장 오일성 ▲공원녹지과장 변미자 ▲보건행정과장 김영철 ▲건설과장 박윤철

