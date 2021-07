모더나 29만회분 오늘 도착…당국 "이달내 백신 400만회분 이상 추가 도입"(상보)

이날까지 백신 2492만회분 도입 완료

다음주 후반 8월 접종계획 발표 예정

[아시아경제 김지희 기자] 22일 모더나의 코로나19 백신 29만회분이 국내에 도입됐다. 이에 따라 이번달 모더나 백신 104만회분을 비롯해, 아스트라제네카 118만8000회분, 화이자 207만4000회분 등 총 630만회분이 공급이 완료됐다. 방역당국은 이달 안으로 이스라엘과의 백신 스와프 협약을 통해 제공되는 화이자 백신 78만회분 외에 백신 총 1000만회분을 들여온다는 계획이다.

배경택 중앙방역대책본부 상황총괄단장은 22일 코로나19 정례브리핑에서 “이날 모더나 백신 29만회분이 도입돼 총 2492만 회분의 백신이 도입 완료됐다”며 “8월 말까지 약 3100만회분의 백신이 추가 공급될 예정”이라고 밝혔다.

방역당국은 앞서 이달 중 코로나19 백신 1000만회분을 도입한다는 계획을 밝힌 바 있다. 7월을 1주일 가량 남긴 현재까지 도입이 완료된 물량은 630만회분이다. 이스라엘과의 백신 스와프로 제공된 78만회분을 제외하면 실제 이달 중 개별계약에 따라 공급된 물량은 550만회분에 그친다. 김기남 코로나19 예방접종대응추진단 접종기획반장은 “7월 전체적으로 도입될 백신 총량에는 현재 변화가 없다”며 “이달 도입 계획된 백신 중 남은 물량은 400만 회분 이상으로 7월 말까지 도입할 예정“이라고 선을 그었다.

모더나 백신 수급이 지연됨에 따라 이미 55~59세에 대해서는 화이자 백신의 병용이 결정된 상황이다. 김 반장은 “일단 7월 26일부터 진행되는 50대 이상 접종에 대해 수도권은 화이자 백신으로 접종을 하고, 나머지 비수도권은 모더나 백신으로 접종이 된다”며 “모더나 백신은 7월 중에 추가 도입도 예정돼 있다”고 전했다.

50~54세 연령층에 대해서도 모더나와 화이자 백신을 함께 활용하는지에 대해서는 “50대 전체적으로 모더나 백신과 화이자 백신이 같이 접종될 예정”이라며 “다만 시기별 모더나 백신과 화이자 백신에 대한 안내는 사전에 해드릴 예정”이라고 설명했다.

아울러 당국은 18~49세 대규모 접종이 예정된 8월의 백신 접종계획을 다음주 발표할 방침이다. 김 반장은 “현재 8월 주차별로 들어올 백신별 물량을 고려해서 접종계획을 수립 중”이라면서 “7월 마지막 주인 다음 주 후반께 발표하겠다”고 말했다.

김지희 기자 ways@asiae.co.kr