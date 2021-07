폭염에 전력사용 급증…내일 또 최대치 경신 예상

[아시아경제 문혜원 기자] 21일 전국 대부분 지역에 발효된 폭염특보로 전력 사용량이 급증해 올여름 최대치를 기록했다.

산업통상자원부와 전력거래소에 따르면 이날 최대전력수요는 오후 5시 기준 88.9GW로 집계됐다.

이 시간대 전력 공급능력이 99.7GW를 기록하며 전력 예비력은 10.7GW, 예비율은 12.1%를 나타냈다.

전력 수급은 안정적으로 이뤄지는 '정상' 상태를 유지했다.

당초 거래소는 이날 오전 예보에서 최대전력수요를 91.4GW로 전망했으나 실제 사용량은 이보다 적었다.

예비력과 예비율 실적 역시 각각 전망치였던 7.0GW, 7.6%를 크게 웃돌았다.

산업부 관계자는 "실제 기온이 기상청 전망보다 덜 높았고, 낮 시간대 맑은 날씨로 인해 자가용 옥상 태양광 등의 발전량이 많아 전체적인 전력 수요 증가가 제한되며 예상치를 밑돌았다"고 설명했다.

올 여름 최대전력수요는 '대서'인 22일 다시 경신될 전망이다.

전력당국은 예비력이 10GW 밑으로 떨어질 가능성이 있다고 보고 적극적인 수급 관리에 나설 방침이다.

문혜원 기자 hmoon3@asiae.co.kr