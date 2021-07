슈퍼리치 포트폴리오 원픽은 '삼성전자'

삼성증권, 상반기 30억원 이상 고액자산가 분석

대형 우량주 집중...글로벌 자산 배분

해외주식은 테슬라·아마존닷컴 선호

[아시아경제 박지환 기자] 30억원 이상의 금융자산을 보유한 고액자산가들이 가장 선호하는 주식은 삼성전자였다. 해외 증시에서는 테슬라와 아마존닷컴을 가장 많이 산 것으로 나타났다.

21일 삼성증권 삼성증권 016360 | 코스피 증권정보 현재가 43,800 전일대비 50 등락률 -0.11% 거래량 96,313 전일가 43,850 2021.07.21 11:56 장중(20분지연) 관련기사 증권株, 2분기 실적 괜찮다는데 주가는 '비실비실'삼성증권, 'ISO 14001' 획득..."환경경영체제 구축"투캉스의 계절...태양보다 뜨거운 서머랠리 치얼스 close 에 따르면 올해 상반기 기준 30억원 이상 자산가들은 국내 대표 대장주인 삼성전자 삼성전자 005930 | 코스피 증권정보 현재가 78,600 전일대비 400 등락률 -0.51% 거래량 6,609,980 전일가 79,000 2021.07.21 11:56 장중(20분지연) 관련기사 코스피, 델타 변이 우려에 3거래일 연속 약세...'3230선' 마감 코스피, 외인 팔자에 낙폭 확대 '3210선' 밀려...에코프로비엠 등 2차전지주 급락“제2의 삼성전자” 오늘만 무료 공개합니다! close 에 이어 KODEX 200 KODEX 200 069500 | 코스피 증권정보 현재가 42,685 전일대비 195 등락률 -0.45% 거래량 1,804,643 전일가 42,880 2021.07.21 11:56 장중(20분지연) 관련기사 KB ETF, 수수료 업계 최저.. 10일간 856억원'불타기'에서 '파도타기'로[주간증시 리뷰]코스피, 2110~2170선서 '퐁당퐁당'…개인은 '인버스'vs기관은 '레버리지' close , NAVER NAVER 035420 | 코스피 증권정보 현재가 429,500 전일대비 9,500 등락률 -2.16% 거래량 518,631 전일가 439,000 2021.07.21 11:56 장중(20분지연) 관련기사 ‘자이언트스텝' 보다 큰 거 온다! 신기록 세울 "ㅇㅇㅇ" 입수코스피, 델타 변이 우려에 3거래일 연속 약세...'3230선' 마감 코스피, 외인 팔자에 낙폭 확대 '3210선' 밀려...에코프로비엠 등 2차전지주 급락 close , 카카오 카카오 035720 | 코스피 증권정보 현재가 145,000 전일대비 7,000 등락률 -4.61% 거래량 7,857,156 전일가 152,000 2021.07.21 11:56 장중(20분지연) 관련기사 코스피, 델타 변이 우려에 3거래일 연속 약세...'3230선' 마감 코스피, 외인 팔자에 낙폭 확대 '3210선' 밀려...에코프로비엠 등 2차전지주 급락NAVER와 손잡은 ‘ㅇㅇㅇ’ 내일 바로 올라갑니다! close , 기아 기아 000270 | 코스피 증권정보 현재가 87,100 전일대비 0 등락률 0.00% 거래량 917,139 전일가 87,100 2021.07.21 11:56 장중(20분지연) 관련기사 코스피, 델타 변이 우려에 3거래일 연속 약세...'3230선' 마감 코스피, 외인 팔자에 낙폭 확대 '3210선' 밀려...에코프로비엠 등 2차전지주 급락반도체 업종 약세와 코로나19의 확산세…코스피·코스닥 동반 하락 마감 close , SK하이닉스 SK하이닉스 000660 | 코스피 증권정보 현재가 117,500 전일대비 1,000 등락률 -0.84% 거래량 1,491,989 전일가 118,500 2021.07.21 11:56 장중(20분지연) 관련기사 코스피, 델타 변이 우려에 3거래일 연속 약세...'3230선' 마감 코스피, 외인 팔자에 낙폭 확대 '3210선' 밀려...에코프로비엠 등 2차전지주 급락개미들의 삼전 사랑... 7만전자에도 7월 2兆 베팅 close , HMM HMM 011200 | 코스피 증권정보 현재가 41,350 전일대비 1,000 등락률 -2.36% 거래량 4,009,386 전일가 42,350 2021.07.21 11:56 장중(20분지연) 관련기사 HMM, 1만6000TEU급 컨테이너선 8척 모두 '만선 출항'외국인, 6주만에 '사자'…SK하이닉스 가장 많이 사들여HMM, 36번째 임시선박 출항…"수출물류 지원" close , 현대차 현대차 005380 | 코스피 증권정보 현재가 228,000 전일대비 1,000 등락률 +0.44% 거래량 399,424 전일가 227,000 2021.07.21 11:56 장중(20분지연) 관련기사 현대차 3년연속 무분규 잠정합의 ‘파업 위기 극복’코스피, 델타 변이 우려에 3거래일 연속 약세...'3230선' 마감 현대차, 프리미엄 SUV '알카자르' 인도출시 한달만에 1만1000대 예약 close , SK이노베이션 SK이노베이션 096770 | 코스피 증권정보 현재가 261,000 전일대비 2,000 등락률 +0.77% 거래량 272,308 전일가 259,000 2021.07.21 11:56 장중(20분지연) 관련기사 SK이노, 1조5000억 투자…2030년 탄소 배출 절반으로[클릭 e종목]"SK이노베이션, EV배터리 분할 이슈 주가에 반영"배터리 쓸어담는 美…韓 수출국 1위 껑충 close , LG전자 LG전자 066570 | 코스피 증권정보 현재가 162,000 전일대비 500 등락률 -0.31% 거래량 500,245 전일가 162,500 2021.07.21 11:56 장중(20분지연) 관련기사 LG전자 "2030년까지 업무용 차량 100% 무공해 전환"LG전자, '올해의 에너지위너상' 대상…5년 연속 업계 최다 수상도쿄 올림픽 D-3…TV업계, '올림픽 특수'는 이미 옛말 close 순으로 순매수했다. 투자 규모가 큰 법인 고객들도 삼성전자 삼성전자 005930 | 코스피 증권정보 현재가 78,600 전일대비 400 등락률 -0.51% 거래량 6,609,980 전일가 79,000 2021.07.21 11:56 장중(20분지연) 관련기사 코스피, 델타 변이 우려에 3거래일 연속 약세...'3230선' 마감 코스피, 외인 팔자에 낙폭 확대 '3210선' 밀려...에코프로비엠 등 2차전지주 급락“제2의 삼성전자” 오늘만 무료 공개합니다! close , NAVER NAVER 035420 | 코스피 증권정보 현재가 429,500 전일대비 9,500 등락률 -2.16% 거래량 518,631 전일가 439,000 2021.07.21 11:56 장중(20분지연) 관련기사 ‘자이언트스텝' 보다 큰 거 온다! 신기록 세울 "ㅇㅇㅇ" 입수코스피, 델타 변이 우려에 3거래일 연속 약세...'3230선' 마감 코스피, 외인 팔자에 낙폭 확대 '3210선' 밀려...에코프로비엠 등 2차전지주 급락 close , LG화학 LG화학 051910 | 코스피 증권정보 현재가 811,000 전일대비 4,000 등락률 -0.49% 거래량 77,403 전일가 815,000 2021.07.21 11:56 장중(20분지연) 관련기사 [클릭 e종목] 대한유화, 성장 모멘텀 재부각코스피, 델타 변이 우려에 3거래일 연속 약세...'3230선' 마감 델타 변이 우려에 코스피 '3220선' 약세...전문가들 "추가 하락은 제한적" close , 카카오 카카오 035720 | 코스피 증권정보 현재가 145,000 전일대비 7,000 등락률 -4.61% 거래량 7,857,156 전일가 152,000 2021.07.21 11:56 장중(20분지연) 관련기사 코스피, 델타 변이 우려에 3거래일 연속 약세...'3230선' 마감 코스피, 외인 팔자에 낙폭 확대 '3210선' 밀려...에코프로비엠 등 2차전지주 급락NAVER와 손잡은 ‘ㅇㅇㅇ’ 내일 바로 올라갑니다! close , SK하이닉스 SK하이닉스 000660 | 코스피 증권정보 현재가 117,500 전일대비 1,000 등락률 -0.84% 거래량 1,491,989 전일가 118,500 2021.07.21 11:56 장중(20분지연) 관련기사 코스피, 델타 변이 우려에 3거래일 연속 약세...'3230선' 마감 코스피, 외인 팔자에 낙폭 확대 '3210선' 밀려...에코프로비엠 등 2차전지주 급락개미들의 삼전 사랑... 7만전자에도 7월 2兆 베팅 close , 삼성SDI 삼성SDI 006400 | 코스피 증권정보 현재가 729,000 전일대비 2,000 등락률 -0.27% 거래량 124,594 전일가 731,000 2021.07.21 11:56 장중(20분지연) 관련기사 코스피, 델타 변이 우려에 3거래일 연속 약세...'3230선' 마감 반도체 업종 약세와 코로나19의 확산세…코스피·코스닥 동반 하락 마감[종목속으로] 주춤했던 삼성SDI, "수확의 시간 온다" close , 현대차 현대차 005380 | 코스피 증권정보 현재가 228,000 전일대비 1,000 등락률 +0.44% 거래량 399,424 전일가 227,000 2021.07.21 11:56 장중(20분지연) 관련기사 현대차 3년연속 무분규 잠정합의 ‘파업 위기 극복’코스피, 델타 변이 우려에 3거래일 연속 약세...'3230선' 마감 현대차, 프리미엄 SUV '알카자르' 인도출시 한달만에 1만1000대 예약 close , KODEX 200 KODEX 200 069500 | 코스피 증권정보 현재가 42,685 전일대비 195 등락률 -0.45% 거래량 1,804,643 전일가 42,880 2021.07.21 11:56 장중(20분지연) 관련기사 KB ETF, 수수료 업계 최저.. 10일간 856억원'불타기'에서 '파도타기'로[주간증시 리뷰]코스피, 2110~2170선서 '퐁당퐁당'…개인은 '인버스'vs기관은 '레버리지' close 등을 선호했다.

국내선 삼성전자, 해외선 테슬라 최애(最愛)

특히 국내 주식투자 종목의 경우 고액 자산가와 법인들의 올해 상반기 기준 매수 상위 10개 종목 중 7개가 중복됐다. 삼성전자, NAVER, 카카오, SK하이닉스, 현대차, SK이노베이션, KODEX 200 등 대형 우량주로 손꼽히는 종목들이 대부분이었다. 반면 지난해 6월 말 기준 고액 자산가와 법인의 매수 상위 종목 중 다수 편입됐던 레버리지, 인버스2X 등 변동성을 활용해 수익을 거두는 상장지수펀드(ETF)류의 편입 비율은 올해 상반기 들어 크게 줄어들었다.

최근 주식시장이 확실히 유동성 장세에서 실적 장세로 옮겨가고 있다는 것이 삼성증권 측의 분석이다. 작년에는 전 세계에 풀린 막대한 유동성의 힘으로 증시가 단기 급등한 상황에서 조정에 대비해 주가 하락에 베팅하는 인버스 투자가 일부 이뤄졌다. 하지만 최근에는 증시 변동성 확대에 대비하고 장기 투자가 가능한 안전한 우량주로 쏠리고 있다는 분석이다.

자산가들과 법인들이 해외주식 비중을 빠르게 늘리고 있는 점도 눈길을 끌었다. 해외주식의 경우 2019년 대비 고액 자산가는 258.4%, 법인고객은 192.7% 급증했다. 지난 몇 년간 해외주식을 통한 글로벌 포트폴리오 구축에 대한 공감대가 크게 높아진 덕분이다. 올 상반기 자산가들이 해외 증시에서 가장 많이 순매수한 종목은 테슬라로 나타났다. 지난해 상반기 1위였던 아마존닷컴은 2위로 밀려났다. 애플, Direxion Daily S&P 500 3배 ETF, 엔비디아 등이 그 뒤를 이었다.

슈퍼리치 고객 급증

삼성증권은 최근 30억원 이상 자산 개인 고객과 법인 고객 예탁 자산이 각각 100조원을 돌파하면서 업계 최초 100·100 클럽에 올라섰다고 밝혔다. 삼성증권이 고액 자산가와 법인고객 투자 활성화를 위해 맞춤형 특화서비스를 제공하고 있는 덕분이다. 30억원 이상의 슈퍼리치 고객도 급증세다. 올 6월 말 기준 삼성증권의 30억원 이상 초고액 자산가 잔고는 108조5000억원이다. 2019년 말 기준 69조1000억원에서 2년6개월 만에 57% 넘게 증가했다. 이 기간 법인 고객 자산 역시 67조6000억원에서 100조3000억원으로 불어났다. 법인고객 자산 규모는 삼성 관계사가 예탁한 자산은 제외했다.

고객 수도 각각 66%, 10.1% 늘어나 자산가 3310명, 법인 수 4만7526곳이 됐다. 평균 자산 기준으로는 고액 자산가는 1인당 327억9000만원, 법인 고객별로는 20억9000만원 규모다.

초고액자산가의 경우 2019년 이후 예탁한 금융자산 기준 50억원 이상 100억원 이하의 고객 수가 가장 큰 폭(74.7%)으로 늘었다. 연령대로는 60대 이상이 56.3%로 가장 많았고 50대와 40대가 각각 24.7%와 12.5%로 그 뒤를 이었다. 이는 투자자들이 본업과 투자 등을 통해 생애 전 주기에 걸쳐 부를 쌓아가는 특성을 그대로 반영한 것으로 보인다. 성별로는 남성이 15%, 여성이 19.6% 늘었다.

수익률 측면에서는 2019년부터 올 상반기까지의 매년 말 잔고수익률을 산술 평균한 연평균 수익률이 12.8%로 꾸준히 두 자리수를 유지했다. 법인의 경우도 2019년 이후 잔고수익률 산술평균이 연3.6%로 시중금리를 크게 웃돈 것으로 나타났다.

박지환 기자 pjhyj@asiae.co.kr