고3 접종 시작 "안전한 수능 위해"…유은혜 "18세 이하 접종 확대 논의"(종합)

백신 이상반응 우려에도 대다수 학생들이 접종 선택

기숙학교 등 고3 외 학생까지 접종 대상 확대 건의도

유은혜 "2학기 개학 전 접종 방침 정할 것"

[아시아경제 한진주 기자] "백신 부작용은 걱정되지만 안전하게 수능을 보는 게 좋을 것 같아 접종했어요."(강서고 3학년 윤진서 학생)

"왼팔 걷으세요. 3일 정도는 운동하지 말고, 오늘 하루는 샤워하지 말고 주사 맞은 자리 문지르면 안 됩니다."(김포보건소 간호사 박미선 씨)

19일 서울 양천구의 예방접종센터 2층에는 오전 8시를 전후해 백신을 접종하러 온 고3 학생들로 붐볐다. 강서고 3학년 학생들과 선생님까지 220명이 접종 대기실을 가득 메웠고 학생들은 미리 작성한 예진표를 들고 순서대로 접종을 진행했다. 학생들은 건강상태에 대해 상담한 후 접종 부스로 이동해 백신을 맞았다. 이날 강서고 접종은 9시와 10시에 각각 110명씩 진행됐다. 센터에서 '사람이 많으니 대화는 가급적 자제하고 마스크를 착용해달라'는 안내방송이 나왔다.

이날 백신을 접종한 강서고 3학년 김시우 학생은 "백신 맞고 공부하는데 지장 올 수도 있지만 젊은데 무슨일이 생길까 싶기도하다"며 "부모님도 이상 반응 없어서 괜찮을 거라 믿는다"고 했다. 접종을 마치고 나온 또 다른 학생은 "아무렇지도 않고 그냥 평소처럼 주사를 맞는 것 같았다"며 "맞기 전엔 무서웠는데 맞고 나니깐 부담없고, 앞으로도 평소랑 똑같이 마스크 쓰고 계속 공부를 열심히 할 것"이라고 말했다. 접종을 마친 학생과 교직원들은 모니터링실로 이동해서 상태를 관찰했다.

유은혜 부총리 겸 교육부장관이 방문한 김포2호예방접종센터에서는 김포 하성고와 마송고 3학년 학생 568명이 백신을 접종했다. 김포에서는 8월17일 개학 전 최대한 접종을 마치기 위해 속도를 내고 있다. 고3 2차 접종이 지연되면 2학기 개학은 물론이고 수능 원서접수나 상담까지 지장이 생길 수 있어 최대한 서두르고 있다는 것이 김포교육청의 설명이다. 최근 원어민 강사로 인해 확진자 수가 크게 늘어났는데 학생과 교직원 확진자는 김포 전체 확진자의 10.4%인 164명에 달한다.

고3만 접종 대상에 포함되고 고1·2학년은 접종 대상에 포함되지 않아 접종 기회를 부여해야한다는 지적도 나온다. 지난 16일 식약처는 화이자 백신을 12세 이상까지 사용할 수 있도록 허가 연령을 확대했고, 질병청이 12~15세 청소년 대상 백신 접종 확대를 검토하고 있다.

이에 대해 유은혜 부총리는 "18세부터 접종을 하는데 그 이하 연령대 백신접종이 승인되고 계획이 잡혀야 시행이 가능해서 2학기 개학 전에 접종 방침을 결정할 수 있도록 협의 중"이라고 말했다.

교육부에 따르면 이날부터 31일까지 고3 학생과 교직원 백신 접종을 진행한다. 전국 고등학교와 대안학교(인가), 미인가 교육시설, 학력인정 평생교육시설 등 3184개교를 대상으로 한다. 재학 또는 휴학 중인 고3과 2022학년도 대입에 응시하는 조기졸업예정자도 접종 대상이다. 교직원은 파견자를 포함해 학교에서 학생과 밀접 접촉하는 모든 강사와 직원도 접종을 한다.

백신접종으로 이상반응이 발생한 경우 접종 후 2일까지는 출석인정결석으로 처리된다. 3일 이후부터는 질병결석으로 처리되며 의사 진단서나 소견서를 첨부해야한다. 감염이 의심되거나 격리중인 환자나 접촉자, 발열 등 급성병증 있을 경우 접종을 연기해야 한다. 접종을 연기한 경우 추후 접종 일정은 개별적으로 안내한다.

질병청은 안내문에 '드물게 심한 알레르기 반응이 나타날 수 있으며 심근염이나 심낭염이 발생할 수 있다'고 명시했다. 접종 후 7일까지는 고강도 운동은 자제해야 한다. 질병청은 "발열이나 근육통이 있는 경우 필요에 따라 해열제를 복용하고 1·2차 접종 후 수영이나 무거운 역기 들기, 사이클링, 달리기 등 고강도 운동은 피해야 한다"고 당부했다.

