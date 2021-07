경기도, 日 알박그룹 R&D센터 성남 유치…300억 투자

[아시아경제(수원)=이영규 기자] 경기도가 반도체ㆍ디스플레이 진공장비 세계 최고 기업인 일본 알박(ULVAC)그룹의 신규 연구개발(R&D)센터를 유치하는 데 성공했다.

경기도는 지난 15일 알박그룹 계열사인 한국알박과 성남 분당에 위치한 글로벌R&D센터에 신규 연구개발(R&D)센터를 설립하는 입주 계약을 체결했다고 19일 밝혔다.

300억원이 투입되는 이번 신규 R&D센터는 반도체, 디스플레이 제조 장비의 개발 설계 및 소프트웨어 개발 등을 담당하게 된다.

알박은 앞서 도내 외투단지 안에 한국알박, PS테크놀러지 등 6개 공장을 운영하고 있다.

이번 투자는 최근 삼성, SK하이닉스 등 한국 반도체 기업들의 대규모 투자에 따라 한국알박이 최첨단 설비 개발과 설비 국산화를 가속화하기 위해 신규 연구개발(R&D)센터 설립을 추진하면서 이뤄졌다.

한국알박은 이번 연구개발(R&D)센터 설립을 통해 연구원 등 80여명의 새로운 일자리를 창출하고 반도체ㆍ디스플레이 진공장비 분야의 우수한 고급인재를 확보할 계획이다.

신규 연구개발(R&D)센터 설립으로 한국알박은 국내에서 직접 개발부터 납품까지 할 수 있게 됐다.

또한 고객사 인근에서 연구개발을 하게 되면서 국내 반도체 기술의 발전과 관련 장비의 국산화도 추진할 예정이다.

1995년 설립된 한국알박은 경기도에 거점을 두고 국내 반도체ㆍ디스플레이 관련 장비를 국내 고객사에 납품해왔다.

이민우 도 투자진흥과장은 "연구개발(R&D)센터 유치는 외투기업의 우수한 기술을 국산화하고 우수인력 채용은 물론, 외투기업과 국내기업의 상생을 도모할 수 있는 좋은 기회"라며 "앞으로도 외투기업의 연구개발(R&D) 분야 유치에 더욱 힘을 쏟겠다"고 강조했다.

한편 글로벌R&D센터는 외국첨단기업 R&D센터 유치를 위해 경기도와 성남시가 공동 조성한 공간으로 지하 6층, 지상 28층 중에 5개층(23~27층)을 도가 소유하고 있다.

