추미애, 채널 A기자 무죄에 "검언유착의 결과…공수처 나서야"

"검찰총장의 집요한 수사방해 때문"

[아시아경제 이민지 기자] 추미애 전 법무부 장관이 이른바 '검언유착' 의혹을 받은 이동재 전 채널A 기자가 1심에서 무죄를 선고받은 것에 대해 "처음부터 끝까지 검언유착의 결과로 개혁이 더 절실해졌다"고 주장했다.

17일 추 전 장관은 SNS에 글을 올려 "검찰의 완벽한 수사방해와 재판 방해로 진실이 이길 수 없는 한심한 작태는 처음부터 예견된 것이었다"며 이같이 밝혔다.

추 전 장관은 장관 재직 시절인 작년 3월 MBC 보도로 이 사건이 알려지자 윤석열 전 검찰총장을 수사 지휘에서 배제했다. 추 전 장관은 "이 사건 관련 내부 조력자인 한동훈 검사장에 대한 수사가 이뤄져야 하는데 이에 대한 검찰총장의 집요한 감찰과 수사방해가 있었다"고 말했다.

이어 추 전 장관은 "채널A 사측이 진행한 진상조사 보고서가 증거로 채택되지 못했다"며 "이동재 측 검사 출신 전관변호인이 증거를 부동의하고 채널A 측이 법정 출석을 하지 않았다. 완벽한 검언의 재판방해"라고 비난했다.

그러면서 추 전 장관은 "이제 공수처가 수사에 적극 나서라"며 "사법 정의가 실종된 이 사태를 좌시하지 않을 것"이라고 강조했다.

이민지 기자 ming@asiae.co.kr