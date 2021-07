이커머스서 무더위 날리는 '쇼핑찬스' 쏟아진다

티몬, 여름 필수 특가상품 모음전 '썸머플렉스' 진행

[아시아경제 김철현 기자] 본격적인 여름 더위와 열대야가 지속되면서 이커머스 업체들이 무더위를 극복하기 위한 기획전을 잇따라 마련하고 있다. 코로나19 재확산으로 '집콕족'이 다시 증가하고 비대면(언택트) 소비 트랜드가 확산된 가운데 소비자들이 집에서 보다 합리적으로 여름 나기 준비를 할 수 있는 기회가 될 전망이다.

티몬은 무더위를 이겨낼 수 있는 다양한 여름 상품들을 분야별로 나눈 '썸머플렉스 기획전'을 진행한다. 무더위에 지친 피부를 위한 '썸머뷰티플렉스', 시원한 아이템을 모은 '썸머리빙플렉스', 여름 패션 트렌드를 제안하는 '썸머패션플렉스', 여름철 건강을 위한 '썸머푸드플렉스' 등으로 구성돼 있다.

여름철에 즐길 수 있는 공연, 전시, 레저입장권 등을 구매할 수 있는 '썸머즐기기', 여름 바캉스에 필요한 '썸머브레이크' 등 다양한 상품도 준비됐다. 기획전 전용 혜택으로 국민카드와 하나카드로 결제 시 10% 추가 할인을 받을 수 있다.

여름 가전의 소비도 증가하고 있다. 티몬이 최근 2주 간 에어컨 매출을 집계한 결과 지난해 동기 대비 판매량이 5배가량 증가했으며 특히 창문형에어컨의 경우 15배 급증한 것이다. 역대급 폭염 예고에 코로나로 인한 ‘집콕’, 재택근무가 많아지면서 이미 에어컨이 설치된 가정에서도 각방마다 추가 냉방기 필요성이 커졌기 때문인 것으로 풀이된다.

인터파크는 더위를 이길 수 있는 물놀이 용품을 특가로 판매하는 프로모션을 7월 말까지 진행한다. 이번 '2021 물놀이용품 특가 프로모션'은 튜브, 구명조끼, 모래놀이 등의 상품은 물론 언택트 일상을 반영한 개인용 풀장 등의 상품으로 구성됐다.

특히 아이들이 좋아하는 인기 캐릭터 물놀이 상품도 함께 마련해 큰 호응을 얻을 것으로 기대된다 인터파크는 최대 100만원까지 할인받을 수 있는 프로모션 전용 20% 할인 쿠폰과 각종 신용카드 청구 할인 혜택을 함께 제공해 물놀이 인기 상품을 보다 저렴하게 구매할 수 있도록 했다.

인터파크 리빙팀 담당자는 "언택트 일상 속 이번 여름휴가 시즌에는 그 어느때보다 프라이빗하게 즐길 수 있는 물놀이 니즈가 증가하고 있다"며 "소비자들의 니즈를 반영해 마련한 기획전이 어린 자녀가 있는 부모들에게 큰 호응을 얻을 것으로 기대한다"고 말했다.

