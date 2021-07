한국자유총연맹 신임 총재에 송영무 前 국방부 장관

[아시아경제 이관주 기자] 한국자유총연맹(자총) 신임 총재에 송영무 전 국방부 장관이 선임됐다.

자총은 14일 오후 2시 임시총회를 개최하고 제19대 총재로 송 전 장관을 선임했다고 밝혔다. 송 신임 총재의 임기는 전임 총재의 잔여 임기인 2022년 2월까지다.

송 총재는 수락 인사를 통해 "자총은 자유민주주의에 대한 확고한 신념과 실력을 바탕으로 적극적인 사회 봉사활동을 전개해 국민을 행복하게 하고 국가에 도움이 되게 하는 최고의 국민운동단체로 거듭나야 한다"고 강조했다.

송 총재는 대전고와 해군사관학교를 졸업하고 해군참모총장과 국방부 장관 등을 역임했다.

자총은 UN 경제사회이사회의 특별협의 지위를 획득한 국제 NGO이자 국내 최대 규모의 국민운동단체로, 자유민주주의 수호를 위한 대국민 홍보와 교육, 어머니포순이봉사단과 지구촌재난구조단 활동 등 다양한 국내외 활동을 전개하고 있다.

