이재명 "옵티머스 의혹 소명부터" 이낙연 '정면 비판'

이낙연 측근, 전남지사 경선 과정 가짜 당원명부 작성 실형 선고

이재명 "이낙연, 본인 주변 먼저 돌아보라"

[아시아경제 나예은 기자] 더불어민주당 대권주자인 이재명 경기도지사는 14일 당내 경쟁자인 이낙연 전 대표에 대한 '옵티머스 의혹'을 언급하며 "그런 부분에 대해서 먼저 소명을 하셔야 될 입장이다" 라고 지적했다. 이어 "그분이 전남지사 경선 때 당원명부 가짜 당원 만들고 해서 실형을 받은 분이잖아요. 핵심 측근이시고"라고 비판했다.

이 지사는 이날 오전 CBS 라디오 '김현정의 뉴스쇼' 인터뷰에서 이 전 대표를 겨냥해 "저한테 (가족) 문제 지적을 한 분이 진짜로 측근 또는 가족 이야기가 많다"라고 말했다.

이어 "'사생활, 직업 부분까지 검증하는 것은 좀 문제가 있다'라고 말한 것을 '자기 가족 검증할까 봐 그거를 피하려고 했다'라고 주장하니 황당하다"고 지적했다.

이 발언은 앞서 이 지사가 윤석열 전 검찰총장 배우자 김건희 씨의 '쥴리' 의혹에 대해 '검증은 가급적 후보에 한정해야 한다'라고 언급한 것을 두고 이 후보 측 정운현 공보단장이 '혜경궁 김씨 건과 본인 논문표절 건으로 불똥 튀는 걸 우려하는 건 아닐까'라고 사회관계망서비스(SNS)에 게시한 것을 비판하는 과정에서 나온 것으로 보인다.

이어 "제 아내가 부당한 걸 당해서 고초를 겪긴 했는데 그거야 검찰이 얼마나 저를 미워하나. 안 되는 것도 기소해서 근거를 못 찾아 무혐의(처분)했던 것"이라고 반박했다.

앞서 이 지사의 배우자 김혜경 씨는 혜경궁 김씨로 불리는 트위터 계정, ‘정의를 위하여’(08__hkkim)의 실제 주인을 김혜경 씨로 볼만한 직접 증거들이 충분하지 않아 불기소된 바 있다.

또 이 지사는 자신의 석사 학위 논문 표절 의혹에 대해서는 "인용 표시를 다 하지 않고 썼기 때문에 엄밀히 말해 표절이 맞다"며 "그래서 그냥 인정하고 저한테 꼭 필요한 것도 아니니깐 반납하고 제 일에서 깨끗이 지웠다"고 말했다. 이어 '윤석열 전 검찰총장 부인도 표절 논란 논문을 그냥 반납하면 되는 것이냐'는 질문에 "그것은 국민께서 판단할 것"이라고 했다.

자신의 형수 욕설 논란에 대해서도 "형님이 형제 중 유일하게 시정에 개입했기 때문에 차단을 하다가 그런 것"이라고 설명했다.

'이낙연 후보가 본선 안정감이 있지 않나'라는 사회자 질문에는 "과거 공직(전남지사, 총리)을 맡았을 때 권한을 행사해 무엇을 했느냐를 봐야 한다. 높은 자리를 많이 했다고 해서 유능한 사람은 아니다"라고 말했다.

한편 전날(13일) 한국사회여론연구소(KSOI)에 따르면, TBS 의뢰로 지난 9~10일 전국 만 18세 이상 남녀 1014명을 상대로 범 진보권 차기 대선후보 적합도 조사에서 이 지사가 29.7%, 이 전 대표가 20.6%로 조사됐다. 이 같은 결과는 지난주 대비 이 지사는 2.4%p 하락한 반면 이 전 대표는 7.7%p 상승한 수치다.

이낙연 후보와의 격차가 한 자리수로 줄은데 관해 이 지사는 "지지율이라고 하는 것은 한두 달, 두세 달 사이에 급전직하 하기도 하고 또 갑자기 상승하기도 하죠. 민심이라고 하는 것이 정말 가벼워서가 아니고 순식간에 바뀔 수 있기 때문에 언제나 긴장해야 되고요. 지금까지도 사실 긴장해 왔지만 이게 좋은 계기가 될 것 같기도 합니다"라고 말했다.

