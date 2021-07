우리銀, 사이버 공격 및 개인정보 유출 대응 모의훈련 실시

권광석 행장 "정보보호 생활화…고객신뢰 확보할 것"

[아시아경제 이광호 기자]우리은행은 제10회 정보보호의 날을 맞아 사이버 위협 대비 선제적 예방활동을 위한 '사이버 공격 및 개인정보 유출 대응 모의훈련'을 실시했다고 14일 밝혔다.

정부는 사이버 위협 예방과 정보보호 생활화를 위해 매년 7월 둘째주 수요일을 정보보호의 날로 지정해 정보보호의 중요성을 전 국민에게 알리고 있다.

지난해 6월 금융권 최초로 정보보안 관리체계(ISO27701)와 정보보호 및 개인정보보호 관리체계(ISMS-P) 인증을 동시에 취득한 바 있는 우리은행은 올해 정보보호의 날을 맞아 은행장, 정보보호최고책임자(CISO) 및 주요 임원진과 유관 부서장이 참여한 가운데 코로나19 상황을 감안, 비대면 화상회의 시스템을 활용해 모의훈련을 진행했다.

이번 훈련목적은 최근 국내외적으로 급증하고 있는 해킹사고에 대비함은 물론, 고객 정보 유출사고 발생 시 신속한 대응체계를 구축하기 위함이다.

특히 올해부터는 매년 실시하는 모의훈련을 금융권 최초로 최고경영자(CEO)가 직접 주관하는 행사로 격상시켜 진직원 보안인식을 강화했다는 점에서 의미가 있다.

권광석 행장은 "금융의 비대면화 및 디지털 전환이 가속화되는 환경 속에서 정보보호의 중요성은 더욱 커질 전망"이라며 "앞으로도 전직원의 정보보호 인식 제고와 정보보호 생활화로 고객신뢰를 확보해 나갈 것"이라고 말했다.

