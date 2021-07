[아시아경제 이춘희 기자] 펩시콜라 등 음식료를 생산하는 펩시코가 시장 예상을 웃도는 실적을 발표했다.

13일(현지시간) 펩시코는 올해 2분기 실적을 발표했다. 2분기 매출은 192억1700만달러(약 22조131억원)로 당초 시장이 예측한 179억7000만달러를 상회했다.

영업이익은 31억2900만달러(약 3조5843억원), 순이익은 23억7200만달러(약 2조7171억원)로 조사됐다. 이에 따른 주당 순이익(EPS) 역시 1.72달러(약 1970원)로 예측치 1.53달러를 웃돌았다.

