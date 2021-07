재판장 선 머스크, "테슬라 CEO 맡기 싫었다" 폭탄 발언

'솔라시티 고가 인수' 손해배상 소송 재판 출석

머스크, 재판서 "테슬라 경영 관심 없어" 증언

테슬라의 솔라시티 인수 관여 안했다는 점 강조한듯

원고 측 변호인과 감정싸움 벌이기도

[아시아경제 김수환 기자] 일론 머스크 테슬라 최고경영자(CEO)가 태양광 장비업체 솔라시티 인수와 관련해 제기된 손해배상 소송에서 "테슬라 CEO를 맡기 싫었다"라는 발언을 하며 파장이 일고 있다.

테슬라 주주들로부터 소송을 제기당한 머스크가 자신이 솔라시티 인수 과정에 어떠한 영향력도 행사하지 않았다는 점을 강조하기 위해 이같은 발언을 한 것으로 풀이된다.

12일(현지시간) 월스트리트저널(WSJ)과 CNBC방송 등 외신에 따르면 머스크는 이날 미국 델라웨어주 윌밍턴의 법원에서 진행된 재판에 출석해 이같이 밝혔다.

앞서 2016년 테슬라가 솔라시티를 26억달러(약 3조원)에 인수했는데 이와 관련해 투자자들은 테슬라가 솔라시티를 기업가치보다 지나치게 높은 가격에 인수했다는 의혹을 제기했다.

투자자들은 파산 위기에 내몰렸던 솔라시티를 지원하기 위해 머스크가 테슬라의 자금을 동원해 솔라시티를 고가에 인수하도록 압력을 행사했다며 이에 테슬라 주주들이 손해를 입었다고 비판했다.

이들은 또 솔라시티 최대주주 중 한 명이었던 머스크가 본인의 손해를 줄이기 위해 테슬라를 희생시켰다고 덧붙였다.

이에 투자자들은 손해배상 소송을 추진했으며 테슬라 이사회 위원들은 6000만달러의 합의금을 지불했다. 하지만 머스크는 합의를 거부했고, 결국 이번 소송의 유일한 피고인이 됐다.

이번 소송의 쟁점은 머스크가 실제로 테슬라 주주 이익을 침해했는 지와 솔라시티 인수에 직접적인 영향력을 행사했는 지에 대한 여부다.

이날 법정에 출두한 머스크는 원고 측 주장에 대해 자신은 솔라시티 인수에 그 어떤 압박도 하지 않았다고 항변했다.

그리고 그 과정에서 테슬라 CEO 직위를 억지로 떠맡았다는 발언까지 하게 된 것이다.

그는 이날 법정에서 "나는 테슬라의 CEO가 되지 않기 위해 모든 노력을 다 했다"며 "나는 누군가의 사장이 되고 싶지 않았다"고 말했다.

머스크는 이어 "나는 (경영 관련 업무를) 싫어하며 차라리 디자인 작업이나 공학 관련 일을 하는 것을 더 좋아하고 이것이 본능적으로 내가 선호하는 업무이기도 하다"고 덧붙였다.

머스크는 또 테슬라가 인수하지 않았더라도 솔라시티가 자력으로 적자 상태를 극복할 수 있었다고 강조했다.

머스크는 "솔라시티가 독자적으로도 자금을 유치할 수 있었을 것이라는 강한 믿음이 있다"고 말했다.

이밖에도 머스크가 원고 측 변호인과 감정 싸움을 벌이는 모습도 연출됐다.

이날 법정에서 원고 측 변호인인 랜디 배론이 "테슬라의 솔라시티 인수는 테슬라를 위한 것이 아니었으며 어떤 성과를 내기 위한 것도 아니었다"고 지적했다.

이에 머스크는 "당신은 매우 나쁜 사람이다"며 "배론은 범죄자들로부터 지도 받았고 지금도 지도받는 상태"라며 감정이 섞인 어투로 반박했다. 이는 머스크가 배론이 과거 부패 스캔들에 연루된 로펌에 근무했던 전력을 문제 삼은 것으로 풀이된다.

그는 이어 "난 재판장을 존중하지만 당신(배론)은 존중하지 않을 것"이라고 덧붙였다.

이번 소송에서 머스크가 패소할 경우 그는 솔라시티 인수 금액을 테슬라 주주들에게 되돌려줘야 할 수도 있다.

김수환 기자 ksh2054@asiae.co.kr