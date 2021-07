"美 반도체 지원 정책에…삼성·TSMC·인텔, 수혜자 될 것"

[아시아경제 정현진 기자] 조 바이든 미국 행정부가 반도체 산업에 520억달러(약 60조원) 규모의 자금을 투입하는 내용의 법안이 미 백악관과 상원을 거쳐 하원 통과를 앞둔 가운데 삼성전자와 인텔, TSMC가 이 법안으로 수혜를 입을 것이라는 전망이 나왔다.

11일 업계에 따르면 신용평가사 피치는 이달 초 보고서를 통해 "최첨단 반도체를 생산하는 파운드리 제공업체들이 정책의 수혜자가 될 것"이라면서 이같이 내다봤다. 첨단 반도체 생산에 필요한 장비를 만드는 KLA와 ASML도 법안으로 인해 이익을 거둘 것으로 평가됐다.

바이든 대통령은 반도체 공급망 위기를 해결하고 안정적인 반도체 글로벌 공급망을 확보하기 위해 미국혁신경쟁법(USICA)을 승인했다. 지난달 미 상원을 통과한 이 법안은 현재 하원 통과를 남겨놓고 있다. 이 법안에는 첨단기술 개발 등에 2500억달러의 예산을 투입하고 이 중 반도체 연구, 설계, 제조 등에 520억달러를 지원하도록 하는 내용이 담겨있다. 미 정부는 이 정책이 시행되면 민간 투자가 개방돼 1500억달러 또는 7~10개의 미국 기반 공장을 만드는 투자를 이끌어낼 것으로 보고 있다.

피치는 "글로벌 반도체 공급망의 변화가 시작됐고 반도체 품귀현상, 미 무역 정책에 따른 경제적 영향으로 미 정부가 변화를 지지하고 있다"면서 "USICA 법안이 하원을 통과하면 공급망 리스크를 줄이고 반도체 공급을 뒷받침하기 위한 국내 반도체 생산에 상당한 지원이 할당될 것"이라고 전망했다.

특히 삼성전자가 미국에 170억달러의 반도체 투자를 발표했고 인텔과 TSMC가 애리조나에 각각 200억달러, 120억달러를 투입해 공장을 짓겠다고 밝힌 상황에서 "민간 투자를 유치하고 프로젝트가 결실을 맺기 위해서는 연방·주 정부의 지원이 필수적"이라고 피치는 분석했다. 피치는 "글로벌 반도체 부족현상은 파운드리 업체들의 입지를 공고히 했다"면서 TSMC는 최근 가격을 20%까지 인상했으며 일부 고객사들은 반도체 공급을 받기 위해 비용을 선불로 지급했다고 설명하기도 했다.

