안동시, '스탬프 투어' 업그레이드 … 관광지 확대·콘텐츠 풍성

[아시아경제 영남취재본부 이동국 기자] 경북 안동시는 여행의 즐거움을 더하는 모바일 '관광 스탬프 투어'를 새단장했다고 11일 밝혔다.

휴대폰에서 앱 설치 후 지정관광지를 방문, 스탬프를 획득하면 경품을 받는 안동관광 스탬프 투어는 스탬프 획득이 가능한 관광지를 10곳에서 20곳으로 확대하는 한편 관광지 50m 이내 접근 시 스탬프가 자동획득되도록 개선했다.

또한, 기존 7곳 이상 관광지에서 스탬프를 획득해야 경품을 받을 수 있던 것을 5개 스탬프를 찍을 때마다 까투리 키링 4종 중 하나를 획득, 20곳을 모두 방문한다면 까투리 4남매를 모두 가져갈 수 있다.

앱 실행시 안동의 다양한 관광정보가 한국어, 영어, 일본어, 중국어로 안내되는 내 손안의 관광안내소 역할도 톡톡히 하고 있다.

2015년 시작된 '안동관광 스탬프 투어'는 누적 다운로드 수가 2만 건에 달한다. 코로나19로 지역 관광산업이 어려운 상황 속에서도 2020년 앱 다운로드수가 3,000여건을 돌파하는 등 꾸준히 인기를 끌고 있다.

안동 원도심 상권활성화와 대중교통 이용 도보 여행자들을 위한 오프라인 스탬프투어인 '걸어서 안동 관광 스탬프 투어' 또한 원도심에 위치한 관광안내소에서 미션지를 수령해 7개의 지정관광지 중 5개소에서 스탬프를 찍으면 안동이미지가 담긴 에코백을 받을 수 있다.

안동시 관계자는 "색다른 안동의 매력을 즐길 수 있도록 다양한 컨텐츠를 풍성하게 만들어 갈 계획"이라고 전했다.

영남취재본부 이동국 기자 marisdy@asiae.co.kr