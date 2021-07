[아시아경제 김대현 기자] 대검찰청이 코로나19 4차 대유행에 따라 소환조사 및 강제수사를 자제하라는 내용의 지시사항을 전국 검찰청에 전달했다.

9일 대검에 따르면 이날 지시사항엔 '일선 검찰청에 피의자와 참고인 등 사건 관계인 소환조사를 자제하고, 전화나 이메일 등 비대면 조사를 적극적으로 활용하라'는 내용 등이 담겼다.

대검은 특히 교도소·구치소 수용자 소환을 최소화하라고 당부했다. 또한 강제수사는 가급적 자제하고, 불가피한 경우 방역지침을 철저히 준수해 관련 절차를 신속히 진행하라고 주문했다.

아울러 민원인 출입 시 발열 여부를 철저히 확인하고, 정기 소독 및 환기 등 청사 방역을 강화하는 한편, 사적 모임 자제와 코로나19 방역수칙 준수 등을 강조했다.

