개선되는 투자심리…장중 코스피 3310선 돌파

[아시아경제 공병선 기자] 실적 시즌을 앞두고 국제유가 상승 등으로 인해 투자심리가 개선되고 있다. 코스피는 장중 3310선을 돌파했다.

6일 오전 11시8분 기준 코스피는 전 거래일 대비 0.50%(16.34포인트) 상승한 3309.55를 기록했다. 이날 오전 10시54분 3312.26까지 오르기도 했다.

투자심리 개선에 긍정적인 요인이 계속 반영되고 있다. 미국 고용보고서 결과에 따른 전날 상승세가 이어지는 모양새다. 서상영 미래에셋증권 연구원은 “주요 이벤트가 종료되고 본격적인 실적 시즌을 앞둔 상황에서 실적 개선 기대가 높은 종목군 중심으로 매수세가 유입되고 있다”며 “경제 정상화 기대에 따라 경기 민감주 중심으로 강세를 보인다”고 설명했다.

아울러 석유수출기구(OPEC)와 러시아 등 비 OPEC 주요산유국이 참여한 OPEC플러스(OPEC+)가 회의를 돌연 취소한 것도 호재로 작용했다. 서 연구원은 “OPEC+ 회담이 취소되자 국제유가가 상승했다”며 “달러화 약세, 영국의 경제봉쇄 종료 발표, 견고한 유럽 서비스업 구매관리자지수(PMI) 등도 투자심리 개선에 긍정적”이라고 말했다.

외국인과 기관의 매수세가 거세다. 이날 외국인과 기관은 각각 860억원, 1737억원을 순매수했다. 개인은 2624억원을 순매도했다.

대부분 업종이 강세를 나타냈다. 기계의 상승폭은 1.79%로 가장 컸다. 이어 전기전자(1.11%), 섬유의복(0.92%), 화학(0.70%), 유통업(0.67%) 순으로 상승했다. 의약품(-1.90%), 운수창고(-0.44%), 철강금속(-0.23%)은 떨어졌다.

거의 모든 시가총액 상위 10개 종목이 상승했다. 삼성SDI 삼성SDI 006400 | 코스피 증권정보 현재가 742,000 전일대비 20,000 등락률 +2.77% 거래량 211,284 전일가 722,000 2021.07.06 11:35 장중(20분지연) 관련기사 개인 매수세에…코스피 장초반 3300 회복외국인, 4주 연속 '팔자'…하이브 사고 SK이노 팔고소형 배터리, 제2의 전성시대…웨어러블 IT·BoT로 적용 확대 close 의 상승폭은 2.63%로 가장 컸다. 이어 SK하이닉스 SK하이닉스 000660 | 코스피 증권정보 현재가 125,000 전일대비 2,000 등락률 +1.63% 거래량 1,209,717 전일가 123,000 2021.07.06 11:35 장중(20분지연) 관련기사 개인 매수세에…코스피 장초반 3300 회복SK하이닉스, 상반기 생산성 격려금 '기본급 100%' 지급경제 정상화 기대감 확산… 코스닥 3거래일 연속 신고점 랠리 close (2.03%), 삼성전자 삼성전자 005930 | 코스피 증권정보 현재가 81,100 전일대비 700 등락률 +0.87% 거래량 5,972,658 전일가 80,400 2021.07.06 11:35 장중(20분지연) 관련기사 삼성전자, 패밀리허브 냉장고 전용 앱 '비스포크 아뜰리에' 공개“주식카톡방 완전 무료 선언” 파격 결정개인 매수세에…코스피 장초반 3300 회복 close (0.75%), 기아 기아 000270 | 코스피 증권정보 현재가 89,300 전일대비 400 등락률 +0.45% 거래량 689,215 전일가 88,900 2021.07.06 11:35 장중(20분지연) 관련기사 개인 매수세에…코스피 장초반 3300 회복현대차그룹-로드아일랜드디자인스쿨, 미래도시 디자인 공동연구경제 정상화 기대감 확산… 코스닥 3거래일 연속 신고점 랠리 close (0.56%), 카카오 카카오 035720 | 코스피 증권정보 현재가 157,500 전일대비 500 등락률 +0.32% 거래량 1,238,698 전일가 157,000 2021.07.06 11:35 장중(20분지연) 관련기사 개인 매수세에…코스피 장초반 3300 회복카카오엔터테인먼트, 美 법인 주식 4068억원에 추가취득카카오엔터테인먼트, 美 계열사 주식 3741억원에 추가취득 close (0.32%), 현대차 현대차 005380 | 코스피 증권정보 현재가 236,500 전일대비 500 등락률 +0.21% 거래량 215,832 전일가 236,000 2021.07.06 11:35 장중(20분지연) 관련기사 해고자도 사업장 출입…하반기 노사분규 속속 예고개인 매수세에…코스피 장초반 3300 회복현대차그룹-로드아일랜드디자인스쿨, 미래도시 디자인 공동연구 close (0.21%), NAVER NAVER 035420 | 코스피 증권정보 현재가 409,500 전일대비 500 등락률 -0.12% 거래량 180,189 전일가 410,000 2021.07.06 11:35 장중(20분지연) 관련기사 개인 매수세에…코스피 장초반 3300 회복경제 정상화 기대감 확산… 코스닥 3거래일 연속 신고점 랠리 기관 픽은 '코스피'…外人이 이끈 코스닥, 또 사상 최고치 close (0.12%), LG화학 LG화학 051910 | 코스피 증권정보 현재가 870,000 전일대비 0 등락률 0.00% 거래량 72,487 전일가 870,000 2021.07.06 11:35 장중(20분지연) 관련기사 개인 매수세에…코스피 장초반 3300 회복경제 정상화 기대감 확산… 코스닥 3거래일 연속 신고점 랠리 기관 픽은 '코스피'…外人이 이끈 코스닥, 또 사상 최고치 close (0.11%) 순이었다. 셀트리온 셀트리온 068270 | 코스피 증권정보 현재가 267,500 전일대비 5,500 등락률 -2.01% 거래량 289,380 전일가 273,000 2021.07.06 11:35 장중(20분지연) 관련기사 개인 매수세에…코스피 장초반 3300 회복‘이용료 없는 카카오톡 종목 추천’, 화제경제 정상화 기대감 확산… 코스닥 3거래일 연속 신고점 랠리 close (-1.83%), 삼성바이오로직스 삼성바이오로직스 207940 | 코스피 증권정보 현재가 857,000 전일대비 10,000 등락률 -1.15% 거래량 29,290 전일가 867,000 2021.07.06 11:35 장중(20분지연) 관련기사 개인 매수세에…코스피 장초반 3300 회복경제 정상화 기대감 확산… 코스닥 3거래일 연속 신고점 랠리 기관 픽은 '코스피'…外人이 이끈 코스닥, 또 사상 최고치 close (-0.92%)는 하락했다.

같은 시간 기준 코스닥은 전 거래일 대비 0.12%(1.24포인트) 상승한 1048.57을 기록했다. 장 초반 하락 전환됐지만 다시 상승세를 나타냈다. 이날 11시7분 1048.71까지 오르기도 했다.

개인의 매수세가 지수 상승으로 이어졌다. 개인은 746억원을 순매수했다. 외국인과 기관은 479억원, 226억원을 순매도했다.

업종별 지수는 엇갈렸다. 반도체의 상승폭은 1.23%로 가장 컸다. 이어 건설(0.90%), IT H/W(0.93%), 통신서비스(0.85%), 컴퓨터서비스(0.65%), 통신장비(0.62%) 등 순으로 올랐다. 운송(-1.08%), 제약(-0.65%), 디지털콘텐츠(-0.64%), 섬유·의류(-0.58%), 인터넷(-0.50%) 등 순으론 떨어졌다.

약세를 나타낸 시가총액 상위 10개 종목이 다수다. 펄어비스 펄어비스 263750 | 코스닥 증권정보 현재가 77,000 전일대비 3,700 등락률 -4.58% 거래량 637,803 전일가 80,700 2021.07.06 11:35 장중(20분지연) 관련기사 개인 매수세에…코스피 장초반 3300 회복경제 정상화 기대감 확산… 코스닥 3거래일 연속 신고점 랠리 기관 픽은 '코스피'…外人이 이끈 코스닥, 또 사상 최고치 close 의 낙폭은 4.09%으로 가장 컸다. 이어 씨젠 씨젠 096530 | 코스닥 증권정보 현재가 79,100 전일대비 3,100 등락률 -3.77% 거래량 1,154,335 전일가 82,200 2021.07.06 11:35 장중(20분지연) 관련기사 개인 매수세에…코스피 장초반 3300 회복경제 정상화 기대감 확산… 코스닥 3거래일 연속 신고점 랠리 기관 픽은 '코스피'…外人이 이끈 코스닥, 또 사상 최고치 close (-3.65%), 셀트리온헬스케어 셀트리온헬스케어 091990 | 코스닥 증권정보 현재가 115,000 전일대비 1,600 등락률 -1.37% 거래량 298,685 전일가 116,600 2021.07.06 11:35 장중(20분지연) 관련기사 개인 매수세에…코스피 장초반 3300 회복경제 정상화 기대감 확산… 코스닥 3거래일 연속 신고점 랠리 기관 픽은 '코스피'…外人이 이끈 코스닥, 또 사상 최고치 close (-1.37%), 셀트리온제약 셀트리온제약 068760 | 코스닥 증권정보 현재가 166,000 전일대비 1,900 등락률 -1.13% 거래량 123,728 전일가 167,900 2021.07.06 11:35 장중(20분지연) 관련기사 개인 매수세에…코스피 장초반 3300 회복경제 정상화 기대감 확산… 코스닥 3거래일 연속 신고점 랠리 기관 픽은 '코스피'…外人이 이끈 코스닥, 또 사상 최고치 close (-1.25%), CJ ENM CJ ENM 035760 | 코스닥 증권정보 현재가 188,000 전일대비 1,000 등락률 -0.53% 거래량 57,596 전일가 189,000 2021.07.06 11:35 장중(20분지연) 관련기사 개인 매수세에…코스피 장초반 3300 회복코스피, 개인 1조원대 순매수에도 하락 마감...코스닥은 4월 연고점 경신25살 코스닥 장중 최고치 팡파르 close (-0.79%), 알테오젠 알테오젠 196170 | 코스닥 증권정보 현재가 96,100 전일대비 200 등락률 -0.21% 거래량 337,339 전일가 96,300 2021.07.06 11:35 장중(20분지연) 관련기사 개인 매수세에…코스피 장초반 3300 회복경제 정상화 기대감 확산… 코스닥 3거래일 연속 신고점 랠리 코스닥 연고점 경신, 바이오가 이끌었다 close (-0.10%) 순으로 하락했다. SK머티리얼즈 SK머티리얼즈 036490 | 코스닥 증권정보 현재가 369,100 전일대비 18,800 등락률 +5.37% 거래량 37,644 전일가 350,300 2021.07.06 11:35 장중(20분지연) 관련기사 개인 매수세에…코스피 장초반 3300 회복코스피, 개인 1조원대 순매수에도 하락 마감...코스닥은 4월 연고점 경신코스피 '3280선' 약세...코스닥은 올해 장중 최고치 경신 close (5.17%), 에이치엘비 에이치엘비 028300 | 코스닥 증권정보 현재가 33,950 전일대비 150 등락률 +0.44% 거래량 453,806 전일가 33,800 2021.07.06 11:35 장중(20분지연) 관련기사 개인 매수세에…코스피 장초반 3300 회복코스피, 개인 1조원대 순매수에도 하락 마감...코스닥은 4월 연고점 경신코스피 '3280선' 약세...코스닥은 올해 장중 최고치 경신 close (0.44%), 에코프로비엠 에코프로비엠 247540 | 코스닥 증권정보 현재가 214,800 전일대비 400 등락률 -0.19% 거래량 84,822 전일가 215,200 2021.07.06 11:35 장중(20분지연) 관련기사 개인 매수세에…코스피 장초반 3300 회복코스피, 개인 1조원대 순매수에도 하락 마감...코스닥은 4월 연고점 경신25살 코스닥 장중 최고치 팡파르 close (0.28%), 카카오게임즈 카카오게임즈 293490 | 코스닥 증권정보 현재가 76,100 전일대비 100 등락률 +0.13% 거래량 5,340,469 전일가 76,000 2021.07.06 11:35 장중(20분지연) 관련기사 개인 매수세에…코스피 장초반 3300 회복기관 픽은 '코스피'…外人이 이끈 코스닥, 또 사상 최고치“카카오” 지금 들어가도 될까요? close (0.13%)는 상승했다.

