치즈케이크 먹었다고 5살 아들 때려 죽인 아빠, 징역 20년형

[아시아경제 조슬기나 기자] 미국에서 ‘아버지의 날’에 선물로 받은 치즈케이크를 5살이던 아들이 한 조각 먹었다는 이유로 폭행해 숨지게 한 아버지가 징역 20년을 선고받았다.

30일(현지시간) 일간 뉴욕포스트 등 현지 언론에 따르면 밀워키 카운티 순회법원은 전날 열린 재판에서 2급 과실치사, 아동학대, 아동방치 등의 혐의로 기소된 트래비스 스택하우스(30)에 징역 20년과 함께 보호관찰 8년을 선고했다.

미국 위스콘신주 밀워키에 사는 스택하우스는 2019년 당시 5세였던 아들 어미어가 자신의 치즈케이크 한 조각에 손을 댄 사실을 알고 아들의 얼굴과 복부를 구타했다. 이후 인근 술집에서 새벽 2시까지 술을 마셨고, 아들인 어미어는 복부 파열 등의 부상으로 숨졌다.

스택하우스는 여자친구의 신고로 도착한 경찰에게 어미어가 계단에서 떨어진 것이라고 둘러댔으나, 이후 경찰의 추궁에 아들을 때렸다고 진술했다.

데이비드 보로우스키 판사는 "매우 혐오스러운 행동"이라며 "보통 사람들은 이번 사건을 들었을 때 어떻게 살아있는 인간을 그렇게 심하게 때릴 수 있는지 이해하지 못한다. 당신의 자식이라는 점은 말할 필요도 없다”고 비난했다.

스택하우스는 지난달 형량을 줄이기 위해 유죄를 인정하면서 이날 20년형이 선고됐다.

조슬기나 기자 seul@asiae.co.kr