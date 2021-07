광주 상무지구 도심융합특구에 '광주시의료원' 들어선다

[아시아경제 호남취재본부 윤자민 기자] 광주광역시는 광주시의료원 건립 부지가 서구와 광산구 경계에 있는 ‘상무지구 도심융합특구 선도사업지’ 내로 최종 결정됐다고 1일 밝혔다.

삶과 일, 여가가 연계된 복합인프라를 갖춘 특구 조성 사업으로 기본계획을 수립하고 있다.

의료원은 사업비 약 1500억원을 투입해 350병상 내외로 건립될 예정이다.

건립부지는 정부의 진료권역 분류 및 시민대표, 시의회, 전문가 등으로 구성된 ‘광주광역시의료원 설립추진위원회’ 자문, ‘광주광역시공공보건지원단’의 제안, 용역검토 사항 등을 종합해 접근성, 경제성, 확장성, 시급성, 개발 용이성 및 의료 취약지, 응급환자 이송 편의성, 대중교통 접근성 등을 감안해 결정됐다.

의료원 건립 부지가 최종 결정됨에 따라 광주시의료원 건립 추진에 탄력을 받게 됐다. 정부의 예비타당성 조사 면제에 힘을 집중할 수 있는 발판이 마련된 것이다.

향후 광주시는 특·광역시 중 의료원이 없는 울산광역시, 지역 국회의원, 시의회, 시민단체 등과 적극 협력해 정부의 예비타당성 조사 면제를 받을 수 있도록 모든 노력을 경주할 계획이다.

김종효 행정부시장은 “광주의료원이 응급상황 및 감염병 등 재난 발생시 우리 시민의 생명을 보호하고, 지역별·소득별 의료 이용격차 해소 등 시민과 함께하는 시민의 주치의가 될 것이다”며 “공공보건의료 체계의 핵심 축으로 AI헬스케어 분야 기업 유치를 위한 테스트베드(Test-Bed) 제공 등의 기여도 예상되는 만큼 향후 정부의 예타 면제에 총력을 다해 대응해 나가겠다”고 말했다.

호남취재본부 윤자민 기자 yjm3070@asiae.co.kr